Служебный автомобиль ТЦК взлетел в кювет: гражданские отбили военнообязанного

Ткачова Марія
В Волынской области группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования при выполнении служебного задания.
Гражданские отбили от ТЦК военнообязанного
Как сообщили в Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки , инцидент произошел 8 марта вблизи села Озеро.
Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, когда их служебный автомобиль начали преследовать гражданские. По предварительным данным около семи автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая машину.
В результате этих действий служебный автомобиль съехал в кювет.
После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно уволила военнообязанного, доставляемого в ТЦК.
В результате нападения пострадали двое военнослужащих:
• один получил травму головы;
• другой имеет ссадины на предплечье и лице.
По информации ТЦК, состояние военных стабильное.
Уволенный во время нападения мужчина является жителем Запорожья и подлежит призыву на военную службу.
Информация об инциденте передана правоохранительным органам. В настоящее время устанавливаются все лица и транспортные средства, причастные к нападению.
В ТЦК подчеркнули, что препятствование законной деятельности военнослужащих и применение силы во время военного положения являются тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.