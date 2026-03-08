logo

Служебный автомобиль ТЦК взлетел в кювет: гражданские отбили военнообязанного
Служебный автомобиль ТЦК взлетел в кювет: гражданские отбили военнообязанного

На Волыни группа гражданских напала на автомобиль ТЦК и насильно уволила военнообязанного

8 марта 2026, 21:54
Автор:
Ткачова Марія

В Волынской области группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования при выполнении служебного задания.

Служебный автомобиль ТЦК взлетел в кювет: гражданские отбили военнообязанного

Гражданские отбили от ТЦК военнообязанного

Как сообщили в Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки , инцидент произошел 8 марта вблизи села Озеро.

Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, когда их служебный автомобиль начали преследовать гражданские. По предварительным данным около семи автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая машину.

В результате этих действий служебный автомобиль съехал в кювет.

После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно уволила военнообязанного, доставляемого в ТЦК.

В результате нападения пострадали двое военнослужащих:

• один получил травму головы;

• другой имеет ссадины на предплечье и лице.

По информации ТЦК, состояние военных стабильное.

Уволенный во время нападения мужчина является жителем Запорожья и подлежит призыву на военную службу.

Информация об инциденте передана правоохранительным органам. В настоящее время устанавливаются все лица и транспортные средства, причастные к нападению.

В ТЦК подчеркнули, что препятствование законной деятельности военнослужащих и применение силы во время военного положения являются тяжким преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

