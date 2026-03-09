logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Вы будете в сильном шоке: что жительница Львовщины пыталась отправить Новой почтой
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы будете в сильном шоке: что жительница Львовщины пыталась отправить Новой почтой

Во Львовской области женщина пыталась отправить в Нидерланды деталь от российского дрона

9 марта 2026, 20:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во Львовской области таможенники обнаружили в международной посылке деталь от российского ударного беспилотника Герань-2 .

Вы будете в сильном шоке: что жительница Львовщины пыталась отправить Новой почтой

Женщина хотела отправить почтой делать от «Герань-2»

По информации СМИ, женщина пыталась отправить деталь в Нидерланды через Новую Почту.

В декларации она указала, что в посылке якобы находятся "компьютерные части" стоимостью 113 евро.

В ходе проверки таможенники установили, что в коробке находится военная деталь беспилотника, которая подпадает под экспортный контроль и не может быть вывезена без специального разрешения.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен.

В ходе рассмотрения дела она объяснила, что не знала о необходимости получения разрешения и хотела только заработать.

Кроме штрафа, суд также обязал ее оплатить 17,8 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Обнаруженная деталь беспилотника была конфискована и уничтожена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Волынской области группа гражданских лиц напала на военнослужащих территориального центра комплектования во время выполнения служебного задания.
Как сообщили в Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, инцидент произошел 8 марта вблизи села Озеро. Группа оповещения доставляла военнообязанного в ТЦК, когда их служебный автомобиль начали преследовать гражданские. По предварительным данным около семи автомобилей догнали транспорт ТЦК и начали блокировать его движение, совершая опасные маневры и подрезая машину. В результате этих действий служебный автомобиль съехал в кювет. После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и насильно уволила военнообязанного, доставляемого в ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lviv.media/lvivshchyna/106545-na-lvivshini-zhinku-oshtrafuvali-za-sprobu-vidpraviti-za-kordon-detal-vid-rosijskogo-drona/
Теги:

Новости

Все новости