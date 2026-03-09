Вы будете в сильном шоке: что жительница Львовщины пыталась отправить Новой почтой

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во Львовской области таможенники обнаружили в международной посылке деталь от российского ударного беспилотника Герань-2 .
Женщина хотела отправить почтой делать от «Герань-2»
По информации СМИ, женщина пыталась отправить деталь в Нидерланды через Новую Почту.
В декларации она указала, что в посылке якобы находятся "компьютерные части" стоимостью 113 евро.
В ходе проверки таможенники установили, что в коробке находится военная деталь беспилотника, которая подпадает под экспортный контроль и не может быть вывезена без специального разрешения.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен.
В ходе рассмотрения дела она объяснила, что не знала о необходимости получения разрешения и хотела только заработать.
Кроме штрафа, суд также обязал ее оплатить 17,8 тысяч гривен за проведение экспертиз.
Обнаруженная деталь беспилотника была конфискована и уничтожена.