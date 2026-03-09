Вы будете в сильном шоке: что жительница Львовщины пыталась отправить Новой почтой

Во Львовской области таможенники обнаружили в международной посылке деталь от российского ударного беспилотника Герань-2 .

Женщина хотела отправить почтой делать от «Герань-2»

По информации СМИ, женщина пыталась отправить деталь в Нидерланды через Новую Почту.

В декларации она указала, что в посылке якобы находятся "компьютерные части" стоимостью 113 евро.

В ходе проверки таможенники установили, что в коробке находится военная деталь беспилотника, которая подпадает под экспортный контроль и не может быть вывезена без специального разрешения.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен.

В ходе рассмотрения дела она объяснила, что не знала о необходимости получения разрешения и хотела только заработать.

Кроме штрафа, суд также обязал ее оплатить 17,8 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Обнаруженная деталь беспилотника была конфискована и уничтожена.

