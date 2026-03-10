Город Покровск является политической целью русских войск, однако Силы обороны Украины сорвали планы противника на этом направлении. Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью программе "Цель 4.5.0.".

Ситуация на Покровском направлении

По его словам, украинское командование имело возможность сосредоточить основные силы непосредственно на обороне города. Однако было принято другое решение — действовать в направлении Доброполья .

Там российские войска пытались развить наступление и выйти в Барвенково , что могло позволить им отрезать часть Донбасса и создать сложную оперативную ситуацию для украинских сил.

В результате действий Сил обороны этот замысел противника был сорван. Украинские подразделения отвергли российские силы, уволили несколько населенных пунктов и нанесли противнику значительные потери.

Командующий подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось стабилизировать ситуацию в направлении.

"Результат: Покровск до сих пор держится", — отметил Олег Апостол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные продолжают активные боевые действия на стыке Днепропетровской области и Запорожской области.

По имеющейся информации, Силы обороны действуют на участке от Тернового до Сладкого, где ведутся операции по зачистке позиций противника. Сейчас активные бои ведутся за село Березово. На других участках украинские подразделения проводят поисково ударные действия против российской пехоты и техники, которая обеспечивает подкрепление и логистику оккупационных сил, в частности в тыловых районах. По словам военных, на этом участке наблюдается большая концентрация русской пехоты. Противник не только пытается удержать занятые позиции, но и предпринимает попытки утечки вглубь украинской обороны.

