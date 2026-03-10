Известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб оказался в центре внимания после матча чемпионата Азербайджана из-за эпизода с российским наставником команды-соперника.

Украинский футбольный тренер пожал руку россиянину

Камеры зафиксировали момент, когда украинец, возглавляющий клуб "Нефтчи", по завершении игры пожал руку главному тренеру "Турана" Курбану Бердыеву.

Эпизод произошел после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана, в котором "Нефтчи" уступил "Турану" со счетом 0:1.

Вернидуб ранее служил в рядах Вооруженных Сил Украины после начала полномасштабного вторжения России. Поэтому рукопожатие с российским тренером привлек внимание пользователей социальных сетей и вызвал дискуссию.

Юрий Вернидуб возглавил азербайджанский "Нефтчи" в 2023 году. До этого он работал в нескольких украинских клубах и известен, в частности, работой в луганской "Заре".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что город Покровск является политической целью российских войск, однако Силы обороны Украины сорвали планы противника на этом направлении. Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью программе "Цель 4.5.0.".

По его словам, украинское командование имело возможность сосредоточить основные силы непосредственно на обороне города. Однако было принято другое решение — действовать в направлении Доброполья. Там российские войска пытались развить наступление и выйти в Барвенково, что могло позволить им отрезать часть Донбасса и создать сложную оперативную ситуацию для украинских сил. В результате действий Сил обороны этот замысел противника был сорван. Украинские подразделения отвергли российские силы, уволили несколько населенных пунктов и нанесли противнику значительные потери. Командующий подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось стабилизировать ситуацию в направлении. "Результат: Покровск до сих пор держится", — отметил Олег Апостол.

