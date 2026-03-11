logo

Главная Новости Общество Война с Россией Очень темная история: тело обнаружили в реке, а в части заявили о СЗЧ
commentss НОВОСТИ Все новости

Очень темная история: тело обнаружили в реке, а в части заявили о СЗЧ

Мать девять месяцев пытается выяснить обстоятельства смерти мобилизованного сына

11 марта 2026, 18:33
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Жительница Хмельницкого Светлана Рыбак уже девять месяцев пытается установить обстоятельства гибели своего 27-летнего сына Андрея, мобилизованного в армию в апреле 2025 года.

Очень темная история: тело обнаружили в реке, а в части заявили о СЗЧ

Погибшего военного нашли в реке, а в части заявили о СЗЧ

По словам женщины, в последний раз она разговаривала с сыном 1 июня. Тогда он жаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и сильную болезнь.

Через несколько дней мать приехала в 233 учебно-тренировочного центра, где служил Андрей. Там ей сообщили, что военный самовольно покинул часть (СЗЧ).

Только в августе благодаря волонтерам и сообщениям в социальных сетях женщина узнала, что 7 июня рыбаки нашли тело ее сына в реке Горынь .

Андрея похоронили 9 июня как неизвестного солдата ВСУ на кладбище в селе Малая Любаша . Мать смогла узнать его только по татуировкам.

Адвокат семьи сообщил, что за это время было направлено более 20 обращений в разные учреждения, однако четкого ответа на причины смерти до сих пор нет.

Из-за состояния тела судебно-медицинские эксперты не смогли установить точную причину смерти.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье умышленное убийство, в то же время в материалах дела отмечена отметка "несчастный случай". Расследование продолжается.

Источник: https://nv.ua/ukr/socium/hlopec-pomer-pid-chas-nesennya-sluzhbi-u-chastini-kazhut-shcho-vin-buv-v-szch-obstavini-nevidomi-50590716.html?utm_source=telegram
