Жительница Хмельницкого Светлана Рыбак уже девять месяцев пытается установить обстоятельства гибели своего 27-летнего сына Андрея, мобилизованного в армию в апреле 2025 года.

Погибшего военного нашли в реке, а в части заявили о СЗЧ

По словам женщины, в последний раз она разговаривала с сыном 1 июня. Тогда он жаловался на плохое самочувствие, высокую температуру и сильную болезнь.

Через несколько дней мать приехала в 233 учебно-тренировочного центра, где служил Андрей. Там ей сообщили, что военный самовольно покинул часть (СЗЧ).

Только в августе благодаря волонтерам и сообщениям в социальных сетях женщина узнала, что 7 июня рыбаки нашли тело ее сына в реке Горынь .

Андрея похоронили 9 июня как неизвестного солдата ВСУ на кладбище в селе Малая Любаша . Мать смогла узнать его только по татуировкам.

Адвокат семьи сообщил, что за это время было направлено более 20 обращений в разные учреждения, однако четкого ответа на причины смерти до сих пор нет.

Из-за состояния тела судебно-медицинские эксперты не смогли установить точную причину смерти.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье умышленное убийство, в то же время в материалах дела отмечена отметка "несчастный случай". Расследование продолжается.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в известный украинский футбольный тренер Юрий Вернидуб оказался в центре внимания после матча чемпионата Азербайджана из-за эпизода с российским наставником команды-соперника.

Камеры зафиксировали момент, когда украинец, возглавляющий клуб "Нефтчи", по завершении игры пожал руку главному тренеру "Турана" Курбану Бердыеву. Эпизод произошел после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана, в котором "Нефтчи" уступил "Турану" со счетом 0:1.

