Нереальное развитие: какое подразделение Украины стало ТОП-1 в мире

Ткачова Марія
Военный с позывным "Осман" заявил, что подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины являются одними из самых эффективных в мире. По его словам, такого уровня удалось добиться благодаря постоянному боевому опыту и большому количеству целей на фронте.
Развитие беспилотных систем в Украине
Он отметил, что украинские операторы беспилотников в значительной степени усовершенствовали свои навыки во время войны. В то же время, военный заметил, что на результат повлиял и фактор численности: российская армия использует значительно больше пехоты, что создает больше возможностей для поражения целей беспилотниками.
По словам Османа, нынешний уровень эффективности подразделений беспилотных систем стал возможным благодаря практическому опыту боевых действий и постоянному совершенствованию тактики применения дронов.
Он также выразил мнение, что ситуация на фронте может измениться, если Украина пересмотрит подход к мобилизационным мерам и будет более эффективно распределять личный состав между подразделениями.
По его убеждению, в случае частичных изменений в этих процессах уже в течение года можно существенно снизить темпы продвижения российских войск и создать условия, при которых противник будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий.