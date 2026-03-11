ВСУ сорвали российское наступление: как они перехитрили

На Волчанском направлении в Харьковской области российские оккупационные войска понесли потери при подготовке к штурму украинских позиций. Попытка наступления была сорвана еще до начала после удара украинской авиации по месту сосредоточения противника.

Штурм россиян провалился под подвал

По имеющейся информации, командир 3-го батальона получил от командования 128-й отдельной мотострелковой бригады России задачу активизировать наступательные действия на Волчанском направлении и попытаться установить контроль над Волчанском.

Для формирования штурмовой группы российское командование начало опрокидывать личный состав из разных подразделений, в том числе минометчиков, связистов и противотанкистов. К ним также добавили несколько новых контрактников.

После формирования группы штурмовиков их собрали в подвале одного из домов, где они ждали дальнейшего приказа и согласования действий со смежными подразделениями и артиллерией.

Впрочем, украинская разведка обнаружила скопление личного состава противника. После этого по зданию был нанесен авиационный удар управляемым боеприпасам.

В результате удара российское "наступление" фактически завершилось еще до начала. По предварительным данным, противник потерпел по меньшей мере семь погибших, также сообщается о значительном количестве раненых и пропавших без вести. Окончательные потери могут быть установлены позже, поскольку часть военных могла оказаться под завалами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный с позывным "Осман" заявил, что подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины являются одними из самых эффективных в мире. По его словам, такого уровня удалось добиться благодаря постоянному боевому опыту и большому количеству целей на фронте.