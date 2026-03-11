logo

Десантники Украины уничтожили все, что видели на Покровском направлении

Украинские десантники уничтожили состав дронов и танк окупантов на Покровском направлении

11 марта 2026, 23:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной штурмовой бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли урон российским оккупационным войскам на Покровском направлении.

Десантники Украины уничтожили все, что видели на Покровском направлении

Работа украинских десантников на Покровском направлении

Украинские военные обнаружили состав беспилотников противника, расположенный вблизи канистр с горючим. После удара FPV-дроном объект загорелся, что привело к уничтожению как дронов, так и запасов горючего.

Кроме того, в окрестностях Покровска украинские операторы беспилотников обнаружили российский танк, пытавшийся спрятаться среди растительности.

После обнаружения техники по ней также был нанесен удар дроном, в результате чего танк был уничтожен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Волчанском направлении в Харьковской области российские оккупационные войска понесли потери при подготовке к штурму украинских позиций. Попытка наступления была сорвана еще до начала после удара украинской авиации по месту сосредоточения противника.
По имеющейся информации, командир 3-го батальона получил от командования 128-й отдельной мотострелковой бригады России задачу активизировать наступательные действия на Волчанском направлении и попытаться установить контроль над Волчанском. Для формирования штурмовой группы российское командование начало опрокидывать личный состав из разных подразделений, в том числе минометчиков, связистов и противотанкистов. К ним также добавили несколько новых контрактников. После формирования группы штурмовиков их собрали в подвале одного из домов, где они ждали дальнейшего приказа и согласования действий со смежными подразделениями и артиллерией.



Источник: https://t.me/occupation_research_center/940
