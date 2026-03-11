Десантники Украины уничтожили все, что видели на Покровском направлении

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной штурмовой бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли урон российским оккупационным войскам на Покровском направлении.

Работа украинских десантников на Покровском направлении

Украинские военные обнаружили состав беспилотников противника, расположенный вблизи канистр с горючим. После удара FPV-дроном объект загорелся, что привело к уничтожению как дронов, так и запасов горючего.

Кроме того, в окрестностях Покровска украинские операторы беспилотников обнаружили российский танк, пытавшийся спрятаться среди растительности.

После обнаружения техники по ней также был нанесен удар дроном, в результате чего танк был уничтожен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Волчанском направлении в Харьковской области российские оккупационные войска понесли потери при подготовке к штурму украинских позиций. Попытка наступления была сорвана еще до начала после удара украинской авиации по месту сосредоточения противника.

По имеющейся информации, командир 3-го батальона получил от командования 128-й отдельной мотострелковой бригады России задачу активизировать наступательные действия на Волчанском направлении и попытаться установить контроль над Волчанском. Для формирования штурмовой группы российское командование начало опрокидывать личный состав из разных подразделений, в том числе минометчиков, связистов и противотанкистов. К ним также добавили несколько новых контрактников. После формирования группы штурмовиков их собрали в подвале одного из домов, где они ждали дальнейшего приказа и согласования действий со смежными подразделениями и артиллерией.

