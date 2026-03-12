VPN не поможет: в России усиливается контроль над людьми

В Государственной Думе Российской Федерации заявили о возможном дальнейшем усилении ограничений для мессенджеров и VPN-сервисов.

Робота Telegram в Росії

Заместитель председателя комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российские власти могут продлить ограничение доступа к популярным сервисам, в частности Telegram , WhatsApp и YouTube .

По его словам, у России якобы есть технические возможности для отслеживания VPN-трафика. В этой связи, утверждает он, даже использование VPN не будет гарантировать стабильную работу мессенджеров.

Свинцов заявил, что регулятор Роскомнадзора может постепенно ограничивать VPN-трафик, а Telegram в таких условиях может работать медленнее или нестабильно.

Он также выразил мнение, что в будущем могут остаться только так называемые "легальные" VPN-сервисы, используемые официальными медиа и организациями.

Заявления прозвучали на фоне жалоб пользователей в России на замедление некоторых популярных онлайн-сервисов.

