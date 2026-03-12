Невероятно: Z-блогер рассказал, как в РФ создают пропаганду против ВСУ

Российский Z-пропагандист Даниил Безносов рассказал, как в России создают пропагандистские материалы по дискредитации Вооруженных сил Украины.

Российская пропаганда против ВСУ

По его словам, подразделениям, занимающимся информационной работой, иногда ставят конкретные задачи по количеству материалов с негативными или дискредитирующими нарративами об украинской армии.

Бессонов заявил, что сотрудники могут получать указания подготовить определенное количество статей или сообщений на разные темы, которые должны сформировать негативный образ украинских военных в медиапространстве.

Он также отметил, что таким образом ведется информационная война, а выполнение подобных задач рассматривается как часть плановой работы пропагандистских структур.

