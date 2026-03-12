Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: какое направление под угрозой

Рубрики
Ткачова Марія
Российские войска используют временно оккупированную часть города Часов Яр как ключевой пункт управления и логистики для дальнейших наступательных действий в Донецкой области.
Россияне планируют наступление на Константиновку
Об этом сообщил спикер корпуса 11 армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.
По его словам, в зоне ответственности корпуса фиксируется скопление российской пехоты, операторов беспилотников и бронетехники.
Один из центров управления войсками оккупанты развернули именно в захваченной части Временного Яра. Оттуда они координируют подразделения и обеспечивают логистику дальнейших атак.
По словам спикера, основные усилия российских войск направлены на логистическое обеспечение личного состава и подготовку наступательных действий.
В частности, из этого района противник привлекает силы для наступления на Константиновку, а также поддерживает операции на Славянском направлении.