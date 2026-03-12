Россияне накапливают силы и готовятся к наступлению: какое направление под угрозой

Российские войска используют временно оккупированную часть города Часов Яр как ключевой пункт управления и логистики для дальнейших наступательных действий в Донецкой области.

Россияне планируют наступление на Константиновку

Об этом сообщил спикер корпуса 11 армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

По его словам, в зоне ответственности корпуса фиксируется скопление российской пехоты, операторов беспилотников и бронетехники.

Один из центров управления войсками оккупанты развернули именно в захваченной части Временного Яра. Оттуда они координируют подразделения и обеспечивают логистику дальнейших атак.

По словам спикера, основные усилия российских войск направлены на логистическое обеспечение личного состава и подготовку наступательных действий.

В частности, из этого района противник привлекает силы для наступления на Константиновку, а также поддерживает операции на Славянском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-пропагандист Даниил Безносов рассказал, как в России создают пропагандистские материалы для дискредитации Вооруженных сил Украины.

По его словам, подразделениям, занимающимся информационной работой, иногда ставят конкретные задачи по количеству материалов с негативными или дискредитирующими нарративами об украинской армии.

Бессонов заявил, что сотрудники могут получать указания подготовить определенное количество статей или сообщений на разные темы, которые должны сформировать негативный образ украинских военных в медиапространстве.

Он также отметил, что таким образом ведется информационная война, а выполнение подобных задач рассматривается как часть плановой работы пропагандистских структур.

