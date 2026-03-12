Интересно: Залужный заявил об исчезновении книг

Валерий Залужный заявил, что в современном мире книги постепенно исчезают и вместе с этим может исчезать правда.

Залужный об исчезновении книг

Об этом он сказал во время открытия украинского стенда на London Book Fair — одной из крупнейших книжных ярмарок мира с более чем 55-летней историей.

По словам Залужного, книги обладают уникальной способностью переживать эпохи, войны и изменение границ. В то же время, сегодня их влияние постепенно уменьшается.

Он подчеркнул, что вместе с традиционными источниками информации растет роль анонимных сообщений в сети, формирующих мировоззрение людей.

По словам Залужного, сегодня на мнения общества могут влиять неизвестные авторы из анонимных источников, а в будущем это влияние может еще больше усилиться из-за развития искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что именно поэтому во времена больших испытаний слово правды имеет особую силу — оно становится способом сохранить память, формой сопротивления и возможностью объяснить миру, кто есть украинцы.

Залужный также поблагодарил международных партнеров, переводчиков, издателей, авторов и читателей, которые помогают украинской литературе находить свое место в мировом культурном пространстве даже во время войны.

