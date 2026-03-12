Основатель KRAKEN Немичев шокировал заявлением

Рубрики
Ткачова Марія
Основатель украинского подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что современные международные события свидетельствуют о постепенном формировании глобального противостояния.
Константин Немичев о большом противостоянии в мире
По его словам, анализ новостей показывает, что в мире одновременно растет количество конфликтов и военных напряжений.
Немичев обратил внимание на ситуацию в Азии, где Япония планирует развернуть дальнобойные ракеты, способные потенциально поражать цели на территории Китая.
Кроме того, по его словам, Токио активно расширяет спутниковую группировку для разведки и наведения, что должно усилить военные возможности страны.
В ответ Китай уже заявил о возможности "сокрушительного поражения" для Японии в случае, если действия Токио, по его мнению, будут угрожать безопасности и суверенитету КНР.
Немичев также отметил, что подобные процессы проходят не только в Азии. Он обратил внимание на войну в Украине, напряжение на Ближнем Востоке, а также на рост рисков в регионе Балтии.
По его мнению, пока речь не идет о классической мировой войне в привычном историческом понимании. Однако современные конфликты все больше формируют глобальную систему противостояния.
Он подчеркнул, что в этом процессе Украина остается одним из ключевых рубежей безопасности.