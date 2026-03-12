logo

Война с Россией Основатель KRAKEN Немичев шокировал заявлением
Основатель KRAKEN Немичев шокировал заявлением

Основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что мир постепенно входит в фазу глобального противостояния

12 марта 2026, 22:04
Основатель украинского подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что современные международные события свидетельствуют о постепенном формировании глобального противостояния.

Основатель KRAKEN Немичев шокировал заявлением

Константин Немичев о большом противостоянии в мире

По его словам, анализ новостей показывает, что в мире одновременно растет количество конфликтов и военных напряжений.

Немичев обратил внимание на ситуацию в Азии, где Япония планирует развернуть дальнобойные ракеты, способные потенциально поражать цели на территории Китая.

Кроме того, по его словам, Токио активно расширяет спутниковую группировку для разведки и наведения, что должно усилить военные возможности страны.

В ответ Китай уже заявил о возможности "сокрушительного поражения" для Японии в случае, если действия Токио, по его мнению, будут угрожать безопасности и суверенитету КНР.

Немичев также отметил, что подобные процессы проходят не только в Азии. Он обратил внимание на войну в Украине, напряжение на Ближнем Востоке, а также на рост рисков в регионе Балтии.

По его мнению, пока речь не идет о классической мировой войне в привычном историческом понимании. Однако современные конфликты все больше формируют глобальную систему противостояния.

Он подчеркнул, что в этом процессе Украина остается одним из ключевых рубежей безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Валерий Залужный заявил, что в современном мире книги постепенно исчезают, и вместе с этим может исчезать правда.
Об этом он сказал во время открытия украинского стенда на London Book Fair — одной из крупнейших книжных ярмарок мира с более чем 55-летней историей. По словам Залужного, книги обладают уникальной способностью переживать эпохи, войны и изменение границ. В то же время, сегодня их влияние постепенно уменьшается. Он подчеркнул, что вместе с традиционными источниками информации растет роль анонимных сообщений в сети, формирующих мировоззрение людей.



https://t.me/natsionalKharkiv/6813
