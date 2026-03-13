«герои Гостомеля»: россияне выпустили пропагандистскую игру о войне в Украине в Steam

В цифровом магазине видеоигр Steam появилась российская игра под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая подает российскую армию в положительном свете и распространяет пропагандистские нарративы о войне в Украине.

Игра о войне против Украины

Об этом сообщил блоггер и интервьюер Владимир Золкин.

По его словам, в игре события войны в Украине подаются в выгодной для России трактовке, а российские военные изображены как положительные персонажи.

После появления игры украинское игровое сообщество начало кампанию по жалобам в администрацию Steam с требованием удалить проект с платформы.

Пользователей призывают сообщать о нарушениях на странице игры в магазине. При подаче жалобы предлагается выбирать причины, связанные с нарушением законодательства или клеветой.

В частности, в качестве оснований для жалоб отмечают пропаганду российского фашизма, оправдание войны против Украины, дискриминацию украинцев и манипуляцию историческими фактами.

Украинцев также просят распространять информацию и присоединяться к жалобной кампании, чтобы добиться удаления игры с платформы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Краснодарском крае близ города Тихорецк уже более 12 часов пытаются ликвидировать масштабный пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный оперативный штаб. По официальным данным, площадь возгорания составляет примерно 3,8 тысяч квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены около 270 спасателей и 72 единицы техники, в том числе подразделения МЧС России и специальный пожарный поезд.

