«герои Гостомеля»: россияне выпустили пропагандистскую игру о войне в Украине в Steam

Ткачова Марія
В цифровом магазине видеоигр Steam появилась российская игра под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая подает российскую армию в положительном свете и распространяет пропагандистские нарративы о войне в Украине.
Игра о войне против Украины
Об этом сообщил блоггер и интервьюер Владимир Золкин.
По его словам, в игре события войны в Украине подаются в выгодной для России трактовке, а российские военные изображены как положительные персонажи.
После появления игры украинское игровое сообщество начало кампанию по жалобам в администрацию Steam с требованием удалить проект с платформы.
Пользователей призывают сообщать о нарушениях на странице игры в магазине. При подаче жалобы предлагается выбирать причины, связанные с нарушением законодательства или клеветой.
В частности, в качестве оснований для жалоб отмечают пропаганду российского фашизма, оправдание войны против Украины, дискриминацию украинцев и манипуляцию историческими фактами.
Украинцев также просят распространять информацию и присоединяться к жалобной кампании, чтобы добиться удаления игры с платформы.