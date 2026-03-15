Пассажирские поезда под прицелом: какую преследуют цель россияне

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом" заявил, что российские войска могут начать атаковать пассажирские поезда.

Россияне могут специально бить по пассажирским поездам

По его словам, из-за угрозы ударов в будущем даже может возникнуть необходимость устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на поездах.

Военный объяснил, что поезда являются сложной целью для защиты, поскольку они имеют значительную протяженность и двигаются по предполагаемому маршруту.

По его мнению, такие атаки могут являться частью тактики устрашения населения.

"Когда надоели удары по жилым домам, могут перейти к атакам по пассажирским поездам для создания паники среди гражданских и коллапса на железной дороге", — отметил военный.

