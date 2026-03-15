logo

BTC/USD

71491

ETH/USD

2094.22

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это действительно смешно: почему россиянам запрещено публиковать попадания
commentss НОВОСТИ Все новости

Это действительно смешно: почему россиянам запрещено публиковать попадания

В ЦВО объяснили, почему оккупанты запрещают публиковать фото «прилетов» в Донецкой области

15 марта 2026, 18:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Центре изучения оккупации прокомментировали заявление главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина о якобы эффективности запрета на публикацию фото и видео последствий ударов на оккупированной части Донбасса.

Это действительно смешно: почему россиянам запрещено публиковать попадания

Запрет публикаций в Донецкой области

По словам Пушилина, такое ограничение вроде бы привело к тому, что Генеральный штаб ВСУ получает меньше информации о результатах атак.

В Центре изучения оккупации отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Там отметили, что украинские военные получают координаты целей благодаря спутниковым снимкам высокого разрешения, аэроразведке и информации от источников сопротивления на временно оккупированных территориях.

В ЦВО подчеркивают, что наличие или отсутствие фото в социальных сетях не влияет на способность украинских военных наносить удары по военным объектам оккупантов.

По мнению аналитиков центра, настоящая причина запрета – попытка скрыть от российского населения реальные масштабы потерь и разрушений в тылу оккупационных войск.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что российские войска могут начать атаковать пассажирские поезда.
По его словам, из-за угрозы ударов в будущем даже может возникнуть необходимость устанавливать системы радиоэлектронной борьбы на поездах. Военный объяснил, что поезда являются сложной целью для защиты, поскольку они имеют значительную протяженность и двигаются по предполагаемому маршруту. По его мнению, такие атаки могут являться частью тактики устрашения населения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/occupation_research_center/981
Теги:

Новости

Все новости