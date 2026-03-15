Это действительно смешно: почему россиянам запрещено публиковать попадания

В Центре изучения оккупации прокомментировали заявление главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина о якобы эффективности запрета на публикацию фото и видео последствий ударов на оккупированной части Донбасса.

Запрет публикаций в Донецкой области

По словам Пушилина, такое ограничение вроде бы привело к тому, что Генеральный штаб ВСУ получает меньше информации о результатах атак.

В Центре изучения оккупации отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Там отметили, что украинские военные получают координаты целей благодаря спутниковым снимкам высокого разрешения, аэроразведке и информации от источников сопротивления на временно оккупированных территориях.

В ЦВО подчеркивают, что наличие или отсутствие фото в социальных сетях не влияет на способность украинских военных наносить удары по военным объектам оккупантов.

По мнению аналитиков центра, настоящая причина запрета – попытка скрыть от российского населения реальные масштабы потерь и разрушений в тылу оккупационных войск.

