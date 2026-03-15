Война с Россией «Гангрена уже съела три пальца»: военного с позиции не отпускают на лечение
НОВОСТИ

«Гангрена уже съела три пальца»: военного с позиции не отпускают на лечение

Раненого российского военного с гангреной не отпускают с передовой

15 марта 2026, 19:03
Автор:
Ткачова Марія

Журналист Юрий Бутусов обнародовал видео, на котором российский военнослужащий 344 полка с позывным "Хакасом" рассказывает о своем состоянии после тяжелых ранений и условиях службы на передовой.

По словам военного, после полученных травм у него повреждены ноги, а на руке началась гангрена, которая уже поразила три пальца. Несмотря на это командование не позволяет ему оставить позиции для лечения.

Оккупант утверждает, что когда он попросил разрешения отойти для получения медицинской помощи, командир с позывным "Хэм" начал угрожать записать его в так называемые "пятисотые" и ликвидировать.

По словам военного, он воспринял эти угрозы серьезно, поскольку ранее был свидетелем расправы над другим солдатом, отказавшимся выполнять боевую задачу.

Также он заявил, что его планируют снова отправить на боевую позицию без каски и бронежилета, поскольку его снаряжение было уничтожено взрывом, а новое ему не выдали.

Военный также пожаловался на условия обеспечения на передовой, утверждая, что у бойцов проблемы с водой и пищей.

Опасаясь за свою жизнь, он самостоятельно покинул позиции и добрался до тыла, где записал видео и попросил огласки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Центре изучения оккупации прокомментировали заявление главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина о якобы эффективности запрета на публикацию фото и видео последствий ударов на оккупированной части Донбасса.
По словам Пушилина, такое ограничение вроде бы привело к тому, что Генеральный штаб ВСУ получает меньше информации о результатах атак. В Центре изучения оккупации отметили, что подобные заявления не соответствуют действительности.



Источник: https://t.me/ButusovPlus/27664
