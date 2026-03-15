Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Вересс высказался о потерях российской армии и их влиянии на боеспособность подразделений РФ.

Потери России на войне против Украины

По его словам, у российских войск очень низкая "живучесть" личного состава, поскольку солдаты нередко находятся на передовой недолго.

Он отметил, что после гибели одного военного на его место быстро приходит другой, поэтому русские подразделения постоянно пополняются новыми людьми.

В то же время, по словам Вереса, значительные потери постепенно создают для русской армии дефицит личного состава.

Поэтому противнику сложнее формировать резервы и быстро перебрасывать подразделения на разные участки фронта.

Военный отметил, что если украинские силы и дальше будут уничтожать значительное количество личного состава противника, интенсивность российских атак может уменьшиться.

По его словам, это может привести к тому, что количество активных направлений наступления сократится.

Вересс также предположил, что в случае новой масштабной мобилизации в России до войны могут начать активно привлекать жителей крупных городов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что же урналист Юрий Бутусов обнародовал видео, на котором российский военнослужащий 344 полка с позывным "Хакас" рассказывает о своем состоянии после тяжелых ранений и условиях службы на передовой.

По словам военного, после полученных травм у него повреждены ноги, а на руке началась гангрена, которая уже поразила три пальца. Несмотря на это командование не позволяет ему оставить позиции для лечения. Оккупант утверждает, что когда он попросил разрешения отойти для получения медицинской помощи, командир с позывным "Хэм" начал угрожать записать его в так называемые "пятисотые" и ликвидировать. По словам военного, он воспринял эти угрозы серьезно, поскольку ранее был свидетелем расправы над другим солдатом, отказавшимся выполнять боевую задачу. Также он заявил, что его планируют снова отправить на боевую позицию без каски и бронежилета, поскольку его снаряжение было уничтожено взрывом, а новое ему не выдали.

