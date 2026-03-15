«Они не устают, потому что живут по 20 дней»: Верес шокировал тактикой рф

Ткачова Марія
Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Вересс высказался о потерях российской армии и их влиянии на боеспособность подразделений РФ.
Потери России на войне против Украины
По его словам, у российских войск очень низкая "живучесть" личного состава, поскольку солдаты нередко находятся на передовой недолго.
Он отметил, что после гибели одного военного на его место быстро приходит другой, поэтому русские подразделения постоянно пополняются новыми людьми.
В то же время, по словам Вереса, значительные потери постепенно создают для русской армии дефицит личного состава.
Поэтому противнику сложнее формировать резервы и быстро перебрасывать подразделения на разные участки фронта.
Военный отметил, что если украинские силы и дальше будут уничтожать значительное количество личного состава противника, интенсивность российских атак может уменьшиться.
По его словам, это может привести к тому, что количество активных направлений наступления сократится.
Вересс также предположил, что в случае новой масштабной мобилизации в России до войны могут начать активно привлекать жителей крупных городов.