Всех бойцов отправили на обнуление: на кого пожаловался солдат

Российский военнослужащий записал видеообращение, в котором подверг критике подразделение "Ахмат" и заявил, что не видел его бойцов в реальных штурмовых действиях на передовой.

Российская армия о военных «Ахмат»

В своем обращении он заявил, что российские военные испытывают несправедливое отношение и возмущены тем, как в СМИ освещают роль чеченских подразделений.

По словам военного, с начала полномасштабной войны он ни разу не видел бойцов Ахмата в штурмовых боях на передовой.

После того, как обращение стало известно командованию, в подразделении началась проверка.

По имеющейся информации, после этого всех российских военных из 1-го батальона 82-го полка ВС РФ отправили на боевое задание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес высказался о потерях российской армии и их влиянии на боеспособность подразделений РФ. По его словам, у российских войск очень низкая "живучесть" личного состава, поскольку солдаты нередко находятся на передовой недолго. Он отметил, что после гибели одного военного на его место быстро приходит другой, поэтому русские подразделения постоянно пополняются новыми людьми. В то же время, по словам Вереса, значительные потери постепенно создают для русской армии дефицит личного состава. Поэтому противнику сложнее формировать резервы и быстро перебрасывать подразделения на разные участки фронта. Военный отметил, что если украинские силы и дальше будут уничтожать значительное количество личного состава противника, интенсивность российских атак может уменьшиться. По его словам, это может привести к тому, что количество активных направлений наступления сократится. Вересс также предположил, что в случае новой масштабной мобилизации в России до войны могут начать активно привлекать жителей крупных городов.

