Украинская молодежь сменила позиции: впечатляющий опрос о войне
Украинская молодежь сменила позиции: впечатляющий опрос о войне

Украинская молодежь о войне, мобилизации и эмиграции: результаты опроса

17 марта 2026, 16:02
Ткачова Марія

Большинство украинской молодежи пока не рассматривают для себя возможность мобилизации, одновременно поддерживая возвращение всех оккупированных территорий и демонстрируя рост национальной идентичности.

Что думает молодежь Украины про войну

В частности, 71% респондентов заявили, что не рассматривают мобилизацию. В то же время 24% готовы присоединиться к армии, а еще 5% не определились со своей позицией.

Несмотря на это, в вопросе завершения войны большинство молодежи как в Украине, так и за рубежом выступает за возвращение границ в 1991 году. Идея территориальных уступок России в большинстве своем воспринимается как неприемлемая.

Что касается эмиграции, 68% молодых украинцев не планируют уезжать из страны. В то же время, около трети допускают возможность переезда за границу.

Среди главных причин потенциальной эмиграции называют желание лучшего заработка, влияние войны и ограниченные возможности трудоустройства в Украине.

Также зафиксировано, что в 2025 году возросла доля тех, кто не собирается возвращаться в Украину после выезда.

Отдельное исследование показало изменения в языковой среде. Украинский язык значительно усилил свои позиции и доминирует в большинстве сфер общения среди молодежи. В то же время, использование русского языка существенно уменьшилось, а доля смешанного общения выросла.

Кроме того, для молодежи возросла значимость украинского языка, культуры и потребления украинского контента. В Украине эти тенденции выражены сильнее, в то время как среди молодежи за рубежом также наблюдается рост, но иногда фиксируется и снижение интереса к этим аспектам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов.



Источник: https://babel.ua/texts/125585-yak-viyna-vplinula-na-molod-lyudey-yakim-buduvati-maybutnye-shcho-voni-dumayut-pro-mobilizaciyu-ta-emigraciyu-derzhavnu-movu-ta-zaboronu-rosiyskogo-kontentu-os-rezultati-sociologichnogo-doslidzhennya
