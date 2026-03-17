Громкие мотоциклы у людей будут изымать и передавать на ВСУ

В одной из общин в Винницкой области рассматривают возможность принудительного изъятия мотоциклов с громкими глушителями с последующей передачей их на нужды Вооруженных сил Украины.

Передача мотоциклов Вооруженным Силам Украины

Об этом сообщили в Ивановском сельском совете.

Отмечается, что с началом теплого времени года в местные власти и полицию начали поступать многочисленные жалобы от жителей на мотоциклы с прямоточными глушителями.

По словам представителей общества, чаще всего такими транспортными средствами управляют несовершеннолетние.

Громкий звук двигателей, как отмечается в сообщении, нарушает санитарные нормы, мешает нормальной жизни жителей, нарушает сон, а также вызывает раздражение, в том числе среди ветеранов.

В связи с этим на одном из совещаний было предложено ввести реквизицию таких мотоциклов — то есть их принудительное изъятие с передачей для нужд ВСУ.

Пока этот вопрос прорабатывают территориальные центры комплектования совместно с подразделениями Национальной полиции.

Перед началом возможного извлечения планируется провести профилактическую работу с подростками. В частности, в учебных заведениях общины проведут разъяснительные мероприятия по правилам использования транспорта и позиции государства по этому вопросу.

Первую подобную встречу планируют провести 20 марта в лицее села Иванов.

