Громкие мотоциклы у людей будут изымать и передавать на ВСУ
Громкие мотоциклы у людей будут изымать и передавать на ВСУ

В общине в Винницкой области планируют изымать громкие мотоциклы для ВСУ

17 марта 2026, 16:08
Ткачова Марія

В одной из общин в Винницкой области рассматривают возможность принудительного изъятия мотоциклов с громкими глушителями с последующей передачей их на нужды Вооруженных сил Украины.

Передача мотоциклов Вооруженным Силам Украины

Об этом сообщили в Ивановском сельском совете.

Отмечается, что с началом теплого времени года в местные власти и полицию начали поступать многочисленные жалобы от жителей на мотоциклы с прямоточными глушителями.

По словам представителей общества, чаще всего такими транспортными средствами управляют несовершеннолетние.

Громкий звук двигателей, как отмечается в сообщении, нарушает санитарные нормы, мешает нормальной жизни жителей, нарушает сон, а также вызывает раздражение, в том числе среди ветеранов.

В связи с этим на одном из совещаний было предложено ввести реквизицию таких мотоциклов — то есть их принудительное изъятие с передачей для нужд ВСУ.

Пока этот вопрос прорабатывают территориальные центры комплектования совместно с подразделениями Национальной полиции.

Перед началом возможного извлечения планируется провести профилактическую работу с подростками. В частности, в учебных заведениях общины проведут разъяснительные мероприятия по правилам использования транспорта и позиции государства по этому вопросу.

Первую подобную встречу планируют провести 20 марта в лицее села Иванов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что большинство украинской молодежи пока не рассматривает для себя возможность мобилизации, одновременно поддерживая возвращение всех оккупированных территорий и демонстрируя рост национальной идентичности.
Об этом свидетельствуют результаты опроса. В частности, 71% респондентов заявили, что не рассматривают мобилизацию. В то же время 24% готовы присоединиться к армии, а еще 5% не определились со своей позицией. Несмотря на это, в вопросе завершения войны большинство молодежи как в Украине, так и за рубежом выступает за возвращение границ в 1991 году. Идея территориальных уступок России в большинстве своем воспринимается как неприемлемая.



Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1611134563260581&set=a.744674979906548&type=3
