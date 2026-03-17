Молдова угостила русского посла бутылкой грязной воды
Молдова угостила русского посла бутылкой грязной воды

Молдова передала российскому послу бутылку грязной воды из Днестра после атаки РФ

17 марта 2026, 20:43
Ткачова Марія

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту протеста в связи с атакой на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине.

Об этом сообщает МИД Молдовы.

Во время встречи российскому дипломату была передана символическая бутылка с грязной водой из Днестра, чтобы продемонстрировать последствия атаки.

Речь идет об ударе, который произошел 7 марта 2026 по Новоднестровскому гидроэнергетическому комплексу. В результате атаки произошло загрязнение реки нефтепродуктами.

В Молдове отмечают, что Днестр является ключевым источником водоснабжения для страны. Река снабжает водой около 80% населения и 98% жителей Кишинева.

В МИДе подчеркнули, что подобные действия имеют серьезные трансграничные последствия, создают риски для экологии, безопасности водоснабжения и здоровья граждан.

Молдова решительно осудила атаку и заявила, что такие действия неприемлемы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в одной из общин в Винницкой области рассматривают возможность принудительного изъятия мотоциклов с громкими глушителями с последующей передачей их на нужды Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в Ивановском сельском совете. Отмечается, что с началом теплого времени года в местные власти и полицию начали поступать многочисленные жалобы от жителей на мотоциклы с прямоточными глушителями. По словам представителей общества, чаще всего такими транспортными средствами управляют несовершеннолетние.
Громкий звук двигателей, как отмечается в сообщении, нарушает санитарные нормы, мешает нормальной жизни жителей, нарушает сон, а также вызывает раздражение, в том числе среди ветеранов. В связи с этим на одном из совещаний было предложено ввести реквизицию таких мотоциклов — то есть их принудительное изъятие с передачей для нужд ВСУ.



Источник: https://www.facebook.com/mfa.gov.md/posts/pfbid02TtAM6UZFgCxZnnA41J4pX2en3VHhq6kFJBCFkPS2ZXScKWo2AMocVVKWUi8GAjMGl
