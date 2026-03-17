Молдова угостила русского посла бутылкой грязной воды

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту протеста в связи с атакой на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине.

Бутылка грязной воды для российского посла

Об этом сообщает МИД Молдовы.

Во время встречи российскому дипломату была передана символическая бутылка с грязной водой из Днестра, чтобы продемонстрировать последствия атаки.

Речь идет об ударе, который произошел 7 марта 2026 по Новоднестровскому гидроэнергетическому комплексу. В результате атаки произошло загрязнение реки нефтепродуктами.

В Молдове отмечают, что Днестр является ключевым источником водоснабжения для страны. Река снабжает водой около 80% населения и 98% жителей Кишинева.

В МИДе подчеркнули, что подобные действия имеют серьезные трансграничные последствия, создают риски для экологии, безопасности водоснабжения и здоровья граждан.

Молдова решительно осудила атаку и заявила, что такие действия неприемлемы.



