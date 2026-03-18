Народные депутаты устали и хотят сложить мандаты

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Часть народных депутатов от фракции "Слуга народа" рассматривает возможность сложить мандаты из-за усталости и сложных условий работы.
Народные депутаты Украины устали
Об этом в эфире "Радио Свобода" сообщил народный депутат Николай Задорожный.
По его словам, многие депутаты уже задумываются о том, чтобы покинуть политику, хотя это не касается всей фракции.
Он также отметил, что вопрос финансовой мотивации не является определяющим фактором. Несмотря на повышение выплат, зарплата на уровне 50-60 тысяч гривен, по оценкам части депутатов, не соответствует уровню ответственности и расходам.
Речь идет, в частности, о расходах на поездки, проживание, а также о финансовой поддержке военных.
Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец также заявлял об усталости и напряжении среди депутатов.
По его словам, часть парламентариев боится возможных подозрений НАБУ и САП, что влияет на их готовность участвовать в голосованиях.
Он также отмечал, что около 40 депутатов потенциально готовы сложить свои полномочия.