Мадяр рассказал о туманной ловушке для россиян: что произошло во время смены погодных условий

Ткачова Марія
Командир подразделения "Птицы" Сил беспилотных систем сообщил о значительных потерях российских войск при активизации штурмовых действий на востоке и юге Украины.
Изменение погодных условий на фронте
По его словам, в течение примерно полутора суток на отрезке фронта от Родинского до Гуляйполя украинские подразделения уничтожили и ранили более 900 окупантов.
Активизация врага произошла на фоне резкого изменения погоды 17-18 марта. Российские силы пытались использовать туман как прикрытие для наступления на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Несмотря на это, украинские операторы дронов раньше времени обнаружили перемещение штурмовых групп и начали их уничтожение еще до начала основных атак.
Только за 17 марта, по данным военных, было поражено более 500 окупантов. На следующую ночь и утром 18 марта потери противника выросли еще более чем на 270 человек.
Кроме беспилотников, эффективно работали и подразделения на земле, не позволив врагу продвинуться ни на одном участке фронта.
По словам командира, несмотря на значительные потери, российские войска продолжают штурмовые действия и ситуация на фронте остается напряженной.