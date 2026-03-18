Мадяр рассказал о туманной ловушке для россиян: что произошло во время смены погодных условий

Командир подразделения "Птицы" Сил беспилотных систем сообщил о значительных потерях российских войск при активизации штурмовых действий на востоке и юге Украины.

Изменение погодных условий на фронте

По его словам, в течение примерно полутора суток на отрезке фронта от Родинского до Гуляйполя украинские подразделения уничтожили и ранили более 900 окупантов.

Активизация врага произошла на фоне резкого изменения погоды 17-18 марта. Российские силы пытались использовать туман как прикрытие для наступления на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Несмотря на это, украинские операторы дронов раньше времени обнаружили перемещение штурмовых групп и начали их уничтожение еще до начала основных атак.

Только за 17 марта, по данным военных, было поражено более 500 окупантов. На следующую ночь и утром 18 марта потери противника выросли еще более чем на 270 человек.

Кроме беспилотников, эффективно работали и подразделения на земле, не позволив врагу продвинуться ни на одном участке фронта.

По словам командира, несмотря на значительные потери, российские войска продолжают штурмовые действия и ситуация на фронте остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских войсках фиксируют рост количества самоубийств среди личного состава.

Об этом сообщают российские СМИ, на которые ссылается журналист Юрий Бутусов. В частности, в сообщениях говорится о так называемом "весеннем обострении", которое якобы сопровождается резким увеличением случаев самоубийств. Среди причин называют нервные срывы, психологическое истощение, а также психические расстройства у военных. Также отмечается, что часть контрактников, набранных в конце 2025 и начале 2026 года, оказались неготовыми к условиям службы и боевым действиям.

