Война с Россией ССО разнесли в щи врага: подразделение России «Рубикон» сгорело
НОВОСТИ

ССО разнесли в щи врага: подразделение России «Рубикон» сгорело

ССО поразили базу подразделения БПЛА «Рубикон» в оккупированном Донецке

18 марта 2026, 16:20
Ткачова Марія

Силы специальных операций Украины в ночь на 18 марта провели серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Донбасса.

Удар по подразделению БПЛА «Рубикон»

В частности, в оккупированном Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного центра беспилотных технологий "Рубикон", а также элементы управления этого подразделения.

Кроме того, был нанесен удар по координационному центру, который обеспечивал работу вражеских подразделений беспилотных систем.

Также в оккупированном поселке Вольное украинские силы поразили склады боеприпасов, техники и места накопления и распределения ресурсов противника.

Как отмечают в ССО, эти удары являются частью тактики Middle Strike – поражение важных объектов врага в тылу с целью снижения его боевых возможностей.

К операции также присоединились представители украинского подполья на оккупированных территориях, способствовавших успешному выполнению задач.

ССО отмечают, что продолжают асимметричные действия для стратегического ослабления российских войск.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что командир подразделения "Птицы" Сил беспилотных систем сообщил о значительных потерях российских войск во время активизации штурмовых действий на востоке и юге Украины.
По его словам, в течение примерно полутора суток на отрезке фронта от Родинского до Гуляйполя украинские подразделения уничтожили и ранили более 900 окупантов. Активизация врага произошла на фоне резкого изменения погоды 17-18 марта. Российские силы пытались использовать туман как прикрытие для наступления на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Несмотря на это, украинские операторы дронов раньше времени обнаружили перемещение штурмовых групп и начали их уничтожение еще до начала основных атак. Только за 17 марта, по данным военных, было поражено более 500 окупантов. На следующую ночь и утром 18 марта потери противника выросли еще более чем на 270 человек.



Источник: https://t.me/ukr_sof/2627
