ССО разнесли в щи врага: подразделение России «Рубикон» сгорело

Ткачова Марія
Силы специальных операций Украины в ночь на 18 марта провели серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Донбасса.
Удар по подразделению БПЛА «Рубикон»
В частности, в оккупированном Донецке дальнобойные дроны ССО поразили базу засекреченного центра беспилотных технологий "Рубикон", а также элементы управления этого подразделения.
Кроме того, был нанесен удар по координационному центру, который обеспечивал работу вражеских подразделений беспилотных систем.
Также в оккупированном поселке Вольное украинские силы поразили склады боеприпасов, техники и места накопления и распределения ресурсов противника.
Как отмечают в ССО, эти удары являются частью тактики Middle Strike – поражение важных объектов врага в тылу с целью снижения его боевых возможностей.
К операции также присоединились представители украинского подполья на оккупированных территориях, способствовавших успешному выполнению задач.
ССО отмечают, что продолжают асимметричные действия для стратегического ослабления российских войск.