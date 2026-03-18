Что уничтожили ГУР в ТОТ Крыму: впечатляющая операция
commentss НОВОСТИ Все новости

Что уничтожили ГУР в ТОТ Крыму: впечатляющая операция

ГУР поразили новейшую РЛС "Валдай" в Крыму

18 марта 2026, 16:27
Ткачова Марія

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки МО Украины продолжает наносить удары по системам противовоздушной обороны российских войск во временно оккупированном Крыму.

Что уничтожили ГУР в ТОТ Крыму: впечатляющая операция

ГУР уничтожили РЛС "Валдай" в Крыму

В течение первых двух недель марта украинские разведчики провели серию успешных атак, во время одной из которых поразили новейшую российскую станцию радио "Валдай". Этот комплекс предназначен для выявления и противодействия малоразмерным беспилотникам.

Кроме того, ударами была выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор для дронов типа "Герань", а также элемент навигационной системы "Глонас".

Отдельно сообщается о поражении двух десантных катеров проекта "БК-16", уничтоженных вместе с экипажами во время движения.

В ГУР отмечают, что системное поражение таких объектов направлено на ослабление противовоздушной обороны противника и снижение его боевых возможностей в Крыму.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы специальных операций Украины в ночь на 18 марта провели серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Донбасса.
В частности, в оккупированном Донецке дальнобойные дроны ССО удивили базу засекреченного центра беспилотных технологий "Рубикон", а также элементы управления этого подразделения. Кроме того, был нанесен удар по координационному центру, который обеспечивал работу вражеских подразделений беспилотных систем. Также в оккупированном поселке Вольное украинские силы поразили склады боеприпасов, техники и места накопления и распределения ресурсов противника. Как отмечают в ССО, эти удары являются частью тактики Middle Strike – поражение важных объектов врага в тылу с целью снижения его боевых возможностей.



Источник: https://t.me/DIUkraine/8036
