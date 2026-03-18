Что уничтожили ГУР в ТОТ Крыму: впечатляющая операция

Ткачова Марія
Подразделение "Призраки" Главного управления разведки МО Украины продолжает наносить удары по системам противовоздушной обороны российских войск во временно оккупированном Крыму.
ГУР уничтожили РЛС "Валдай" в Крыму
В течение первых двух недель марта украинские разведчики провели серию успешных атак, во время одной из которых поразили новейшую российскую станцию радио "Валдай". Этот комплекс предназначен для выявления и противодействия малоразмерным беспилотникам.
Кроме того, ударами была выведена из строя станция радиоэлектронной борьбы, ретранслятор для дронов типа "Герань", а также элемент навигационной системы "Глонас".
Отдельно сообщается о поражении двух десантных катеров проекта "БК-16", уничтоженных вместе с экипажами во время движения.
В ГУР отмечают, что системное поражение таких объектов направлено на ослабление противовоздушной обороны противника и снижение его боевых возможностей в Крыму.