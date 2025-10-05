Вибухи по всій в Україні: куди влучили війська РФ

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак по території України з початку повномасштабної війни. Ворог застосував ударні дрони Shahed, керовані авіабомби та ракети, зокрема гіперзвукові "Кинджали". Під удар потрапили Львів, Запоріжжя, Вінниця, а також низка інших регіонів країни.

Масована атака РФ на Україну. Фото з відкритих джерел

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили близько 04:00 ночі. Уже за кілька хвилин мешканці почули перші вибухи. Робота ППО тривала понад три години, а у місті та районах лунали серії вибухів із короткими інтервалами.

Мер Львова Андрій Садовий закликав містян залишатися в укриттях і не публікувати відео з роботою протиповітряної оборони. Згодом він повідомив про пожежу в індустріальному парку Sparrow.

Через обстріли частина Львова, зокрема райони Рясне та Левандівка, залишилася без електропостачання. Громадський транспорт тимчасово не виходив на маршрути. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав людей не виходити на вулицю через задимлення та користуватися масками або респіраторами.

У Запоріжжі російські війська вдарили по житлових районах безпілотниками-камікадзе та керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення.

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, пошкоджено 16 житлових будинків, зокрема вісім багатоповерхових і вісім приватних. Один із будинків зазнав значних руйнувань, у багатьох інших вибиті вікна та зруйновані фасади. Також пошкоджено автомобілі й одне з підприємств, де виникла пожежа.

Через обстріл без світла залишилися понад 73 тисячі абонентів області, зокрема понад 67 тисяч у самому місті. На місцях працюють рятувальники та енергетики.

Удари по інших регіонах

У Вінницькій області російські ракети влучили у промисловий цивільний об’єкт. Постраждалих немає, усі служби працюють на місці. Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

На Чернігівщині війська РФ атакували інфраструктурні об’єкти. У Черкаському районі внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено лінії електропередач, частина населених пунктів залишилась без світла.

Вибухи також чули мешканці Одеси, Івано-Франківська, Рівного, Хмельницького та Чернігова. У більшості випадків працювала українська ППО, запобігаючи серйознішим руйнуванням.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Львові просять закрити вікна. Який об’єкт горить після атаки Росії.

Також "Коментарі" писали, що Росія здригалася від вибухів. Дрони атакували важливий об’єкт в РФ.