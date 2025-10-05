Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії

У ніч на 5 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Місто зазнало ударів безпілотників-камікадзе та керованих авіабомб. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія атакувала Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків — вісім багатоповерхівок і стільки ж приватних. Один із багатоквартирних будинків зазнав серйозних руйнувань, у багатьох інших вибито вікна та пошкоджено фасади.

"Окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, а також одне з підприємств, де виникла пожежа", — зазначив Федоров.

На місцях прильотів працюють рятувальники ДСНС та аварійні бригади.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Через атаку понад 73 тисячі абонентів у Запорізькій області залишилися без електропостачання. З них близько 67 тисяч — у самому обласному центрі, ще понад 6 тисяч — у Запорізькому районі.

"Плановий термін завершення робіт із заживлення — до кінця доби", — повідомив очільник ОВА.

В окремих районах також зафіксовані перебої з водопостачанням.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Станом на ранок 5 жовтня підтверджено одну загиблу людину та дев’ятьох поранених. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Місцева влада нагадує про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали про загрозу.

