Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії

Російські війська атакували Запоріжжя дронами й авіабомбами. Загинула одна людина, дев’ятеро поранені, пошкоджено будинки та підприємства, понад 73 тисячі абонентів без світла.

5 жовтня 2025, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 5 жовтня російська армія здійснила чергову атаку на Запоріжжя. Місто зазнало ударів безпілотників-камікадзе та керованих авіабомб. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії

Росія атакувала Запоріжжя

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків — вісім багатоповерхівок і стільки ж приватних. Один із багатоквартирних будинків зазнав серйозних руйнувань, у багатьох інших вибито вікна та пошкоджено фасади.

"Окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, а також одне з підприємств, де виникла пожежа", — зазначив Федоров.

На місцях прильотів працюють рятувальники ДСНС та аварійні бригади.

Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії - фото 2

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії - фото 2

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Через атаку понад 73 тисячі абонентів у Запорізькій області залишилися без електропостачання. З них близько 67 тисяч — у самому обласному центрі, ще понад 6 тисяч — у Запорізькому районі.

"Плановий термін завершення робіт із заживлення — до кінця доби", — повідомив очільник ОВА.

В окремих районах також зафіксовані перебої з водопостачанням.

Вибухи у Запоріжжі: стали відомі наслідки атаки Росії - фото 2

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Станом на ранок 5 жовтня підтверджено одну загиблу людину та дев’ятьох поранених. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Місцева влада нагадує про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і не ігнорувати сигнали про загрозу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину.

Також "Коментарі" писали, що ціле місто в Україні залишилося без світла, газу та води після атаки РФ.



