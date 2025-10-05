logo

Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России

Российские войска атаковали Запорожье дронами и авиабомбами. Погиб один человек, девять ранены, повреждены дома и предприятия, более 73 тысяч абонентов без света.

5 октября 2025, 08:20
Автор:
Slava Kot

В ночь на 5 октября российская армия совершила очередную атаку на Запорожье. Город подвергся ударам беспилотников-камикадзе и управляемых авиабомб. В результате обстрела погиб один человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести.

Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России

Россия атаковала Запорожье

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, повреждено по меньшей мере 16 жилых домов — восемь многоэтажек и столько же частных. Один из многоквартирных домов испытал серьезные разрушения, во многих других выбиты окна и повреждены фасады.

"Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Разрушения получили жилые дома, автомобили, а также одно из предприятий, где возник пожар", — отметил Федоров.

На местах прилетов работают спасатели ГСЧС и аварийные бригады.

Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России - фото 2

Последствия атаки РФ на Запорожье

Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России - фото 2

Последствия атаки РФ на Запорожье

Из-за атаки более 73 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения. Из них около 67 тысяч – в самом областном центре, еще более 6 тысяч – в Запорожском районе.

"Плановый срок завершения работ по заживлению – до конца суток", – сообщил глава ОВА.

В отдельных районах зафиксированы перебои с водоснабжением.

Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России - фото 2

Последствия атаки РФ на Запорожье

По состоянию на утро 5 октября подтвержден один погибший человек и девять раненых. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Местные власти напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы об угрозе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина.

Также "Комментарии" писали, что целый город в Украине остался без света, газа и воды после атаки РФ.



