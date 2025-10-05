Взрывы в Запорожье: стали известны последствия атаки России

В ночь на 5 октября российская армия совершила очередную атаку на Запорожье. Город подвергся ударам беспилотников-камикадзе и управляемых авиабомб. В результате обстрела погиб один человек, еще девять получили ранения разной степени тяжести.

Россия атаковала Запорожье

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, повреждено по меньшей мере 16 жилых домов — восемь многоэтажек и столько же частных. Один из многоквартирных домов испытал серьезные разрушения, во многих других выбиты окна и повреждены фасады.

"Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу. Разрушения получили жилые дома, автомобили, а также одно из предприятий, где возник пожар", — отметил Федоров.

На местах прилетов работают спасатели ГСЧС и аварийные бригады.

Последствия атаки РФ на Запорожье

Из-за атаки более 73 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения. Из них около 67 тысяч – в самом областном центре, еще более 6 тысяч – в Запорожском районе.

"Плановый срок завершения работ по заживлению – до конца суток", – сообщил глава ОВА.

В отдельных районах зафиксированы перебои с водоснабжением.

По состоянию на утро 5 октября подтвержден один погибший человек и девять раненых. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Местные власти напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы об угрозе.

