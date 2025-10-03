Сьогодні близько 10:00 у Середині-Буді Шосткінського району на Сумщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей біля магазину. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на місцеві пабліки.

Окупанти скинули вибухівку на людей біля магазину

Спочатку було відомо, що унаслідок атаки поранення отримали четверо місцевих жителів: 60-річний чоловік та жінки віком 59, 67 і 76 років. Постраждалим надають необхідну допомогу.

За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, сьогодні протягом дня ще шестеро мирних жителів області зазнали поранень унаслідок російських обстрілів.

Це п’ятеро мешканців Шосткинського району та один – Сумського.

Двоє поранених 56-річних чоловіків госпіталізовані, інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки БпЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

Виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Постраждав співробітник підприємства. До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Також "Коментарі писали, що цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку по Україні, найбільш сильний удар прийшовся по Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Через що в обласному центрі деякі школи перевели на онлайн-формат навчання.

"Є пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки в різних куточках області. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на даний момент до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання", — заявила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.