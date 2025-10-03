logo

BTC/USD

120441

ETH/USD

4487.52

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина

Российские войска целенаправленно бьют по гражданским

3 октября 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня около 10:00 в Середине-Буде Шосткинского района Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на людей возле магазина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные паблики.

Оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина

Оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина

Первоначально было известно, что в результате атаки ранения получили четверо местных жителей: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 59, 67 и 76 лет. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, сегодня в течение дня еще шесть мирных жителей области получили ранения в результате российских обстрелов.

Это пятеро жителей Шосткинского района и один – Сумского.

Двое раненых 56-летних мужчин госпитализированы, другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской громаде Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Пострадал сотрудник предприятия. К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады.

Также "Комментарии писали , что этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку по Украине, наиболее сильный удар пришелся по Полтавщине с применением ракет и БПЛА. Из-за чего в областном центре некоторые школы перевели на онлайн формат обучения.

"Есть поврежденная гражданская инфраструктура, жилые дома в разных уголках области. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на данный момент в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение", — заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости