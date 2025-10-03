Сегодня около 10:00 в Середине-Буде Шосткинского района Сумской области россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на людей возле магазина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на местные паблики.

Оккупанты сбросили взрывчатку на людей возле магазина

Первоначально было известно, что в результате атаки ранения получили четверо местных жителей: 60-летний мужчина и женщины в возрасте 59, 67 и 76 лет. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

По данным начальника Сумской ОВА Олега Григорова, сегодня в течение дня еще шесть мирных жителей области получили ранения в результате российских обстрелов.

Это пятеро жителей Шосткинского района и один – Сумского.

Двое раненых 56-летних мужчин госпитализированы, другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что около 13 тысяч свиней погибли в результате российской атаки БпЛА по сельхозпредприятию в Нововодолажской громаде Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Возник масштабный пожар: горели 8 зданий для содержания свиней на общей площади 13,6 тыс. кв. м. Пострадал сотрудник предприятия. К ликвидации последствий обстрелов привлекались 32 спасателя и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники и офицер-спасатель громады.

Также "Комментарии писали , что этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку по Украине, наиболее сильный удар пришелся по Полтавщине с применением ракет и БПЛА. Из-за чего в областном центре некоторые школы перевели на онлайн формат обучения.

"Есть поврежденная гражданская инфраструктура, жилые дома в разных уголках области. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на данный момент в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение", — заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.