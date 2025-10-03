Рубрики
Недилько Ксения
Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку по Україні, найбільш сильний удар прийшовся по Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Через що в обласному центрі деякі школи перевели на онлайн-формат навчання.
Масована нічна атака у Полтаві: що робиться у школах міста
Про те, що відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Воронезькій області РФ на 1,6 млн рублів збільшили виплату за підписання контракту з Міноборони для відправки на війну з Україною. Про це пише ASTRA з посиланням на інформацію місцевої влади.
"Прийняв рішення збільшити регіональну частину виплати добровольцям до 2,1 мільйонів рублів. Разом із федеральною підтримкою загальна сума під час укладання контракту у Воронезькій області становитиме 2,5 мільйона", — повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.
Він наголосив, що "виплата в такому розмірі поки що розрахована до кінця 2025 року". Раніше її розмір становив 505 тисяч рублів, йдеться у ТГ-каналі уряду Воронезької області.