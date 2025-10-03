Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку по Україні, найбільш сильний удар прийшовся по Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Через що в обласному центрі деякі школи перевели на онлайн-формат навчання.

Масована нічна атака у Полтаві: що робиться у школах міста

"Є пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки в різних куточках області. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на даний момент до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання", — заявила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Про те, що відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.

