Масована нічна атака у Полтаві: що робиться у школах міста
Масована нічна атака у Полтаві: що робиться у школах міста

Масована комбінована атака Росії по Полтаві призвела до пошкоджень інфраструктури

3 жовтня 2025, 10:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку по Україні, найбільш сильний удар прийшовся по Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Через що в обласному центрі деякі школи перевели на онлайн-формат навчання.

"Є пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки в різних куточках області. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні служби та підрозділи міської ради. Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на даний момент до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн-навчання", — заявила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова.

Про те, що відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Воронезькій області РФ на 1,6 млн рублів збільшили виплату за підписання контракту з Міноборони для відправки на війну з Україною. Про це пише ASTRA з посиланням на інформацію місцевої влади.

"Прийняв рішення збільшити регіональну частину виплати добровольцям до 2,1 мільйонів рублів. Разом із федеральною підтримкою загальна сума під час укладання контракту у Воронезькій області становитиме 2,5 мільйона", — повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Він наголосив, що "виплата в такому розмірі поки що розрахована до кінця 2025 року". Раніше її розмір становив 505 тисяч рублів, йдеться у ТГ-каналі уряду Воронезької області.



