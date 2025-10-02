У Воронезькій області РФ на 1,6 млн рублів збільшили виплату за підписання контракту з Міноборони для відправки на війну з Україною. Про це пише ASTRA з посиланням на інформацію місцевої влади.

У Росії контрактникам платитимуть 30 тисяч доларів за відправку на війну з Україною

"Прийняв рішення збільшити регіональну частину виплати добровольцям до 2,1 мільйонів рублів. Разом із федеральною підтримкою загальна сума під час укладання контракту у Воронезькій області становитиме 2,5 мільйона", — повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Він наголосив, що "виплата в такому розмірі поки що розрахована до кінця 2025 року". Раніше її розмір становив 505 тисяч рублів, йдеться у ТГ-каналі уряду Воронезької області.

