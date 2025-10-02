logo_ukra

Зарплата військових підвищиться у 2026 році: за рахунок чого
НОВИНИ

Зарплата військових підвищиться у 2026 році: за рахунок чого

Гончаренко пропонує скоротити витрати на телемарафон, щоб підняти зарплату військовим

2 жовтня 2025, 12:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко подав правку в законопроєкт про Бюджет-2026 щодо підвищення виплат військовослужбовцям у 2026 році.

Зарплата військових підвищиться у 2026 році: за рахунок чого

"Запропонував збільшити видатки на військових і зменшити їх на “Єдиний марафон” (який, нагадаю, оплачується з бюджету) та розвиток мережі доріг. Думаю, саме це і є раціональним використанням коштів", – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олександр Федієнко висловив думку про те, що якщо Україна хоче мати ефективні центри комплектування, які не будуть згадуватись у корупції, нам потрібно їм забезпечити ринкову заробітну платню на рівні НАБУ, ДБР, прокуратури, тощо.

Парламентар вважає, що лише після створення належної мотивації для працівників ТЦК можна буде говорити про рівність та справедливість.  При цьому нардеп зауважив, що наразі зовсім невелика вірогідність, що дана пропозиція буде підтримана, оскільки Міноборони не має на це грошей.  "І це замкнуте коло та причинно наслідкові зв’язки. Ми робимо величезні зарплати для тих хто бореться з корупціонерами, але при цьому створюємо умови для того щоб ці корупціонери з’являлись", – зазначив політик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



