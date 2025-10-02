Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал правку в законопроект о Бюджете-2026 по повышению выплат военнослужащим в 2026 году.

Зарплата военных повысится в 2026 году: за счет чего

"Предложил увеличить расходы на военных и уменьшить их на " Единый марафон" (который, напомню, оплачивается из бюджета) и развитие сети дорог. Думаю, именно это и есть рациональное использование средств" , – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Александр Федиенко высказал мнение о том, что если Украина хочет иметь эффективные центры комплектования, которые не будут упоминаться в коррупции, нам нужно им обеспечить рыночную заработную плату на уровне НАБУ, ГБР, прокуратуры и т.д.

Парламентарий считает, что только после создания надлежащей мотивации для работников ТЦК можно будет говорить о равенстве и справедливости. При этом нардеп отметил, что пока совсем невелика вероятность, что данное предложение будет поддержано, поскольку у Минобороны нет на это денег. "И это замкнутый круг и причинно-следственные связи. Мы делаем огромные зарплаты для тех, кто борется с коррупционерами, но при этом создаем условия для того, чтобы эти коррупционеры появлялись", — отметил политик.