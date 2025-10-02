В Воронежской области РФ на 1,6 млн рублей увеличили выплату за подписание контракта с Минобороны для отправки на войну с Украиной. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на информацию местных властей.

В России контрактникам будут платить 30 тысяч долларов за отправку на войну с Украиной

"Принял решение увеличить региональную часть выплаты добровольцам до 2,1 миллиона рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма при заключении контракта в Воронежской области будет составлять 2,5 миллиона", — сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он подчеркнул, что "выплата в таком размере пока рассчитана до конца 2025 года". Ранее ее размер составил 505 тысяч рублей, говорится в ТГ-канале правительства Воронежской области.

