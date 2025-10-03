Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку по Украине, наиболее сильный удар пришелся по Полтавщине с применением ракет и БПЛА. Из-за чего в областном центре некоторые школы перевели на онлайн-формат обучения.

Массированная ночная атака в Полтаве: что делается в школах города

"Есть поврежденная гражданская инфраструктура, жилые дома в разных уголках области. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы и подразделения городского совета. Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на данный момент в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн-обучение", – заявила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

О том, что произошло попадание и падение обломков на разных локациях, сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

