Недилько Ксения
Этой ночью враг провел массированную комбинированную атаку по Украине, наиболее сильный удар пришелся по Полтавщине с применением ракет и БПЛА. Из-за чего в областном центре некоторые школы перевели на онлайн-формат обучения.
Массированная ночная атака в Полтаве: что делается в школах города
О том, что произошло попадание и падение обломков на разных локациях, сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской громаде обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Воронежской области РФ на 1,6 млн рублей увеличили выплату за подписание контракта с Минобороны для отправки на войну с Украиной. Об этом пишет ASTRA со ссылкой на информацию местных властей.
"Принял решение увеличить региональную часть выплаты добровольцам до 2,1 миллиона рублей. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма при заключении контракта в Воронежской области будет составлять 2,5 миллиона", — сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он подчеркнул, что "выплата в таком размере пока рассчитана до конца 2025 года". Ранее ее размер составил 505 тысяч рублей, говорится в ТГ-канале правительства Воронежской области.