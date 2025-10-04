Цинічна атака РФ: ціле місто в Україні залишилося без світла, газу та води

Місто Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських військ 4 жовтня залишилися без світла, води та газу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві мера Шостки Миколи Ноги.

Удар по Шостці. Фото: з відкритих джерел

"Пошкоджено електричну мережу, пошкоджено водогін, пошкоджено систему газозабезпечення. На залізничній колії стояло два потяги, один мав їхати до Києва... сталося два прильоти, поранено семеро людей, з них троє дітей", — повідомив Микола Нога.

Мер закликав перебувати у укриттях, оскільки російська атака продовжується. Також він закликав не панікувати та триматися. За його словами, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки немає світла та газу.

"Сім'ї, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, запрошуємо звернутися до Шосткінської дитячої лікарні, сьогодні – з 17.00 до 20.00, завтра – з 8-00 до 12-00", — написав Нога.

Тим часом у Сумській філії "Газмереж" підтвердили пошкодження газорозподільних потужностей. Там закликали обмежити споживання газу мешканців низки регіонів.

"У зв’язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок обстрілів просимо мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка тимчасово обмежити споживання природного газу", — йдеться у повідомленні.

те, що сталося сьогодні на вокзалі в Шостці Сумської області, підтверджує, що Російська Федерація свідомо б'є по цивільному "подвійному удару", не залишаючи шансу на порятунок. Ворог завдав прицільних та навмисних ударів дронами по пасажирських поїздах у Шостці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються ", — зазначив глава МЗС України.