Цинічна атака РФ: ціле місто в Україні залишилося без світла, газу та води

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Місто Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських військ 4 жовтня залишилися без світла, води та газу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві мера Шостки Миколи Ноги.
Удар по Шостці. Фото: з відкритих джерел
Мер закликав перебувати у укриттях, оскільки російська атака продовжується. Також він закликав не панікувати та триматися. За його словами, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки немає світла та газу.
"Сім'ї, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, запрошуємо звернутися до Шосткінської дитячої лікарні, сьогодні – з 17.00 до 20.00, завтра – з 8-00 до 12-00", — написав Нога.
Тим часом у Сумській філії "Газмереж" підтвердили пошкодження газорозподільних потужностей. Там закликали обмежити споживання газу мешканців низки регіонів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — те, що сталося сьогодні на вокзалі в Шостці Сумської області, підтверджує, що Російська Федерація свідомо б'є по цивільному "подвійному удару", не залишаючи шансу на порятунок. Ворог завдав прицільних та навмисних ударів дронами по пасажирських поїздах у Шостці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.