Циничная атака РФ: целый город в Украине остался без света, газа и воды

Город Шостка в Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за беспрецедентной атаки российских войск 4 октября остались без света, воды и газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении мэра Шостки Николая Ноги.
Мэр призвал находиться в укрытиях, поскольку российская атака продолжается. Также он призвал не паниковать и держаться. По его словам, организовано бесплатное горячее питание для детей, поскольку нет света и газа.
"Семьи, которые не имеют возможности обеспечить ребенка теплой пищей, приглашаем обратиться в Шосткинскую детскую больницу, сегодня – с 17.00 до 20.00, завтра — с 8-00 до 12-00", — написал Нога.
Тем временем в Сумском филиале "Газмереж" подтвердили повреждение газораспределительных мощностей. Там призвали ограничить потребление газа жителей ряда регионов.
Читайте также на портале "Комментарии" — произошедшее сегодня на вокзале в Шостке Сумской области подтверждает, что Российская Федерация сознательно бьет по гражданским "двойным ударом", не оставляя шанса на спасение. Враг нанес прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.