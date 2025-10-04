Циничная атака РФ: целый город в Украине остался без света, газа и воды

Город Шостка в Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за беспрецедентной атаки российских войск 4 октября остались без света, воды и газа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении мэра Шостки Николая Ноги.

Удар по Шостке. Фото: из открытых источников

"Повреждена электрическая сеть, поврежден водопровод, повреждена система газообеспечения. На железнодорожном пути стояло два поезда, один должен был ехать на Киев... произошло два прилета, ранены семь человек, из них трое детей", — сообщил Николай Нога.

Мэр призвал находиться в укрытиях, поскольку российская атака продолжается. Также он призвал не паниковать и держаться. По его словам, организовано бесплатное горячее питание для детей, поскольку нет света и газа.

"Семьи, которые не имеют возможности обеспечить ребенка теплой пищей, приглашаем обратиться в Шосткинскую детскую больницу, сегодня – с 17.00 до 20.00, завтра — с 8-00 до 12-00", — написал Нога.

Тем временем в Сумском филиале "Газмереж" подтвердили повреждение газораспределительных мощностей. Там призвали ограничить потребление газа жителей ряда регионов.

"В связи с повреждением газораспределительной станции в результате обстрелов просим жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка временно ограничить потребление природного газа", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — произошедшее сегодня на вокзале в Шостке Сумской области подтверждает, что Российская Федерация сознательно бьет по гражданским "двойным ударом", не оставляя шанса на спасение. Враг нанес прицельные и преднамеренные удары дронами по пассажирским поездам в Шостке. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются", — отметил глава МИД Украины.