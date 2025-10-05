Взрывы по всей Украине: куда попали войска РФ

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых больших комбинированных атак по территории Украины с начала полномасштабной войны. Враг применил ударные дроны Shahed, управляемые авиабомбы и ракеты, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Под удар попали Львов, Запорожье, Винница, а также ряд других регионов страны.

Массированная атака РФ на Украину. Фото из открытых источников

Воздушную тревогу во Львовской области объявили около 04:00 ночи. Уже через несколько минут жители услышали первые взрывы. Работа ПВО длилась более трех часов, а в городе и районах раздавались серии взрывов с короткими интервалами.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан оставаться в укрытиях и не публиковать видео с работой противовоздушной обороны. Впоследствии он сообщил о пожаре в индустриальном парке Sparrow.

Из-за обстрелов часть Львова, в том числе районы Рясное и Левандовка, осталась без электроснабжения. Общественный транспорт на время не выходил на маршруты. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал людей не выходить на улицу из-за задымления и пользоваться масками или респираторами.

В Запорожье российские войска ударили по жилым районам беспилотниками-камикадзе и управляемыми авиабомбами. В результате атаки погиб один человек, еще десять получили ранения.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, повреждены 16 жилых домов, в том числе восемь многоэтажных и восемь частных. Один из домов испытал значительные разрушения, во многих других выбиты окна и разрушены фасады. Также повреждены автомобили и одно из предприятий, где возник пожар.

Из-за обстрела без света остались более 73 тысяч абонентов области, в том числе более 67 тысяч в самом городе. На местах работают спасатели и энергетики.

Удары по другим регионам

В Винницкой области российские ракеты попали в промышленный гражданский объект. Пострадавших нет, все службы трудятся на месте. Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

В Черниговской области войска РФ атаковали инфраструктурные объекты. В Черкасском районе в результате падения обломков дрона повреждены линии электропередач, часть населенных пунктов осталась без света.

Взрывы также слышали жители Одессы, Ивано-Франковска, Ровно, Хмельницкого и Чернигова. В большинстве случаев работала украинская ПВО, предотвращая более серьезные разрушения.

