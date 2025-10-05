logo_ukra

Вибухи у Львові: що відомо про наймасштабнішу атаку РФ на місто
Вибухи у Львові: що відомо про наймасштабнішу атаку РФ на місто

Росія здійснила масовану атаку на Львів і область дронами "Шахед" та ракетами "Кинджал". У місті пролунала серія вибухів, частина Львова без електрики.

5 жовтня 2025, 08:37
Автор:
Slava Kot

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Львів та область від початку війни. Над регіоном протягом кількох годин лунали вибухи, росіяни завдали ударів дронами-камікадзе Shahed і ракетами, зокрема аеробалістичними "Кинджалами". У місті працювала протиповітряна оборона, частина Львова залишилася без електропостачання.

Вибухи у Львові: що відомо про наймасштабнішу атаку РФ на місто

Атака Росії. Фото ілюстративне

Вибухи у Львові

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 03:52, коли з’явилася загроза атаки дронів. Уже о 04:14 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що безпілотники рухаються в напрямку Львова, і закликав мешканців не залишати укриття.

Перші вибухи пролунали о 04:26, після чого містом прокотилася ціла серія ударів. Вибухи лунали майже безперервно — о 05:01, 05:05, 05:09, 05:17, 05:19, 05:22, а також пізніше у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів не знімати роботу ППО й дотримуватись інформаційної тиші.

"У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників!" — написав Садовий.

О 06:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Уже о 06:29 відбувся запуск ракет, що летіли у напрямку Львова. Через кілька хвилин пролунали два потужні вибухи.

За словами Андрія Садового, частина міста залишилася без світла, зокрема райони Рясне та Левандівка. Вранці громадський транспорт не виїжджав на маршрути, мешканців закликали залишатися вдома.

Попередньо повідомлень про загиблих або поранених немає, проте наслідки атаки ще уточнюються. На місцях працюють служби ДСНС, енергетики та аварійні бригади.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що стали відомі наслідки атаки Росії по Запоріжжю.

Також "Коментарі" писали, що дрони атакували Німеччину.



