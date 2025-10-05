logo

Взрывы во Львове: что известно о самой масштабной атаке РФ на город
Взрывы во Львове: что известно о самой масштабной атаке РФ на город

Россия совершила массированную атаку на Львов и область дронами "Шахед" и ракетами "Кинжал". В городе раздалась серия взрывов, часть Львова без электричества.

5 октября 2025, 08:37
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых мощных атак на Львов и область с начала войны. Над регионом в течение нескольких часов раздавались взрывы, россияне нанесли удары дронами-камикадзе Shahed и ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами". В городе работала противовоздушная оборона, часть Львова осталась без электроснабжения.

Взрывы во Львове: что известно о самой масштабной атаке РФ на город

Атака России. Фото иллюстративное

Взрывы во Львове

Воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 03:52, когда появилась угроза атаки дронов. Уже в 04:14 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что беспилотники двигаются в направлении Львова, и призвал жителей не покидать укрытие.

Первые взрывы прогремели в 04:26, после чего по городу прокатилась целая серия ударов. Взрывы звучали почти непрерывно – в 05:01, 05:05, 05:09, 05:17, 05:19, 05:22, а также позже в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей не снимать работу ПВО и соблюдать информационную тишину.

"В городе слышно работу ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников!" – написал Садовый.

В 06:02 Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Уже в 06:29 состоялся запуск летевших в направлении Львова ракет. Через несколько минут раздались два мощных взрыва.

По словам Андрея Садового, часть города осталась без света, в том числе районы Рясное и Левандовка. Утром общественный транспорт не выезжал на маршруты, жителей призывали оставаться дома.

Предварительно сообщений о погибших или раненых нет, однако последствия атаки еще уточняются. На местах работают службы ГСЧС, энергетики и аварийные бригады.

