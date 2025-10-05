У Львові просять закрити вікна: який об’єкт горить після атаки Росії

У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Львів та область від початку повномасштабного вторгнення. Протягом кількох годин у місті та навколишніх районах лунали вибухи, а російські війська атакували регіон дронами-камікадзе Shahed та ракетами, серед яких були й аеробалістичні "Кинджали".

У Львові горить індустріальний парк Sparrow

Через масований обстріл частина Львова залишилася без електроенергії, а у місті виникли кілька пожеж. Мер Львова Андрій Садовий звернувся до мешканців, закликавши залишатися в укриттях і дотримуватись елементарних заходів безпеки.

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Без паніки. Все буде добре. Бережіть себе і близьких!", — написав Садовий у своєму Telegram.

Згодом мер уточнив, що загорівся індустріальний парк Sparrow. Садовий наголосив, що це цивільний об’єкт без жодної військової складової.

"У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт", — повідомив Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також звернувся до мешканців із проханням подбати про власну безпеку.

"Через ворожу ракетно-дронову атаку у Львові виникло задимлення. Щоб уникнути неприємних відчуттів і зберегти здоров’я, щільно зачиніть вікна, утримайтесь від виходу на вулицю без нагальної потреби, а якщо потрібно — надягніть зволожену маску або респіратор", — наголосив Козицький.

На згорівших складах у Львові зберігався одяг польської компанії LPP. Це бренди Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Також на складах було багато тютюну, сигарет та інших засобів для куріння.

