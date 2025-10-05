У Львові просять закрити вікна: який об’єкт горить після атаки Росії

Рубрики
У ніч проти 5 жовтня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Львів та область від початку повномасштабного вторгнення. Протягом кількох годин у місті та навколишніх районах лунали вибухи, а російські війська атакували регіон дронами-камікадзе Shahed та ракетами, серед яких були й аеробалістичні "Кинджали".
У Львові горить індустріальний парк Sparrow
Через масований обстріл частина Львова залишилася без електроенергії, а у місті виникли кілька пожеж. Мер Львова Андрій Садовий звернувся до мешканців, закликавши залишатися в укриттях і дотримуватись елементарних заходів безпеки.
Згодом мер уточнив, що загорівся індустріальний парк Sparrow. Садовий наголосив, що це цивільний об’єкт без жодної військової складової.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також звернувся до мешканців із проханням подбати про власну безпеку.
На згорівших складах у Львові зберігався одяг польської компанії LPP. Це бренди Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Також на складах було багато тютюну, сигарет та інших засобів для куріння.
