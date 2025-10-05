Во Львове просят закрыть окна: какой объект горит после атаки России

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых масштабных атак на Львов и область с начала полномасштабного вторжения. В течение нескольких часов в городе и окрестных районах раздавались взрывы, а российские войска атаковали регион дронами-камикадзе Shahed и ракетами, среди которых были и аэробалистические "Кинжалы".

Во Львове горит индустриальный парк Sparrow

Из-за массированного обстрела часть Львова осталась без электроэнергии, а в городе возникло несколько пожаров. Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям, призвав оставаться в укрытиях и соблюдать элементарные меры безопасности.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. Без паники. Все будет хорошо. Берегите себя и близких!", — написал Садовый.

Впоследствии мэр уточнил, что загорелся индустриальный парк Sparrow. Садовый подчеркнул, что это гражданский объект без всякой военной составляющей.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект", — сообщил Садовый.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также обратился к жителям с просьбой позаботиться о собственной безопасности.

"Из-за вражеской ракетно-дроновой атаки во Львове возникло задымление. Чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье, плотно закройте окна, удержитесь от выхода на улицу без необходимости, а если нужно — наденьте увлажненную маску или респиратор", — подчеркнул Козицкий.

На сгоревших складах во Львове хранилась одежда польской компании LPP. Это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также на складах было много табака, сигарет и других курительных средств.

