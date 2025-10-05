Во Львове просят закрыть окна: какой объект горит после атаки России

Рубрики
В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых масштабных атак на Львов и область с начала полномасштабного вторжения. В течение нескольких часов в городе и окрестных районах раздавались взрывы, а российские войска атаковали регион дронами-камикадзе Shahed и ракетами, среди которых были и аэробалистические "Кинжалы".
Во Львове горит индустриальный парк Sparrow
Из-за массированного обстрела часть Львова осталась без электроэнергии, а в городе возникло несколько пожаров. Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям, призвав оставаться в укрытиях и соблюдать элементарные меры безопасности.
Впоследствии мэр уточнил, что загорелся индустриальный парк Sparrow. Садовый подчеркнул, что это гражданский объект без всякой военной составляющей.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также обратился к жителям с просьбой позаботиться о собственной безопасности.
На сгоревших складах во Львове хранилась одежда польской компании LPP. Это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также на складах было много табака, сигарет и других курительных средств.
Также "Комментарии" писали о последствиях атаки РФ по Запорожью.