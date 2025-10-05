logo

BTC/USD

124879

ETH/USD

4606.72

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Во Львове просят закрыть окна: какой объект горит после атаки России
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове просят закрыть окна: какой объект горит после атаки России

После массированной атаки РФ во Львов в городе вспыхнул пожар в индустриальном парке Sparrow. Садовый и Козицкий призвали львовян закрыть окна и оставаться дома.

5 октября 2025, 09:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из самых масштабных атак на Львов и область с начала полномасштабного вторжения. В течение нескольких часов в городе и окрестных районах раздавались взрывы, а российские войска атаковали регион дронами-камикадзе Shahed и ракетами, среди которых были и аэробалистические "Кинжалы".

Во Львове просят закрыть окна: какой объект горит после атаки России

Во Львове горит индустриальный парк Sparrow

Из-за массированного обстрела часть Львова осталась без электроэнергии, а в городе возникло несколько пожаров. Мэр Львова Андрей Садовый обратился к жителям, призвав оставаться в укрытиях и соблюдать элементарные меры безопасности.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. Без паники. Все будет хорошо. Берегите себя и близких!", — написал Садовый.

Впоследствии мэр уточнил, что загорелся индустриальный парк Sparrow. Садовый подчеркнул, что это гражданский объект без всякой военной составляющей.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект", — сообщил Садовый.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также обратился к жителям с просьбой позаботиться о собственной безопасности.

"Из-за вражеской ракетно-дроновой атаки во Львове возникло задымление. Чтобы избежать неприятных ощущений и сохранить здоровье, плотно закройте окна, удержитесь от выхода на улицу без необходимости, а если нужно — наденьте увлажненную маску или респиратор", — подчеркнул Козицкий.

На сгоревших складах во Львове хранилась одежда польской компании LPP. Это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также на складах было много табака, сигарет и других курительных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах во Львове. Что известно о самой масштабной атаке РФ на город.

Также "Комментарии" писали о последствиях атаки РФ по Запорожью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости