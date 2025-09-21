В Україні відреагували на план Трампа закінчити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що одним з факторів тиску на російського диктатора Володимира Путіна може стати зниження світових цін на нафту. За його словами, саме такий крок призведе до закінчення війни в Україні. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що ситуація трохи складніша.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко прокоментував заяву Трампа, що падіння ціни на нафту зможе призвести до закінчення війни в Україні.

"Обвалюйте ціни на нафту – тоді настане кінець війни в Україні, — Трамп. Все трохи складніше, ніж просто ціни як у 80-х з срср. На жаль. Бо є зовнішня підтримка та інші ресурси", — вказує Коваленко.

За його словами, крім доходів від нафти, які отримує РФ, також слід знищити військовий потенціал Росії та повалити режим Путіна.

"Вже потрібно повністю знищити впк рф і демонтувати режим путіна, перетворивши його на другого сталіна з критикою культу особи", — вважає керівник ЦПД.

Нагадаємо, що Трамп закликав збільшити видобуток нафти, як це роблять у США. За його словами падіння цін на нафту через її великі обсяги на ринку "автоматично зупинить війну Росії проти України". Президент США заявив: "знизьте ціни ще трохи, і війна закінчиться". Також раніше Трамп вводив мита проти Індії через те, що країна купує російську нафту.

