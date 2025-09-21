В Україні відреагували на план Трампа закінчити війну

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що одним з факторів тиску на російського диктатора Володимира Путіна може стати зниження світових цін на нафту. За його словами, саме такий крок призведе до закінчення війни в Україні. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що ситуація трохи складніша.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко прокоментував заяву Трампа, що падіння ціни на нафту зможе призвести до закінчення війни в Україні.
За його словами, крім доходів від нафти, які отримує РФ, також слід знищити військовий потенціал Росії та повалити режим Путіна.
Нагадаємо, що Трамп закликав збільшити видобуток нафти, як це роблять у США. За його словами падіння цін на нафту через її великі обсяги на ринку "автоматично зупинить війну Росії проти України". Президент США заявив: "знизьте ціни ще трохи, і війна закінчиться". Також раніше Трамп вводив мита проти Індії через те, що країна купує російську нафту.
