Трамп розповів, як зупинить війну в Україні: який план запропонував

Президент США Дональд Трамп заявив, що одним із ключових інструментів для закінчення війни Росії проти України є зниження світових цін на нафту. За його словами, саме такий фактор змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на завершення війни.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп виступив під час на вечері засновників Американського інституту Cornerstone у Маунт-Верноні, де розповів про план, який закінчить війну в Україні. Трамп наголосив, що США вже збільшили видобуток нафти до рекордних рівнів і тепер закликав інші країни підтримати тенденцію. На його думку, саме це може стати важелем тиску на Путіна.

"Ми виробляємо зараз більше, ніж майже будь-хто інший, і продовжуємо нарощувати обсяги. Це автоматично зупинить війну Росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і війна закінчиться", — сказав Трамп.

Трамп пов’язав енергетичну політику з бойовими діями, заявивши, що високі доходи від експорту нафти дають Росії змогу фінансувати війну. За його словами, зменшення цін суттєво обмежить можливості Кремля.

Разом із тим, статистика свідчить, що плани Трампа стикаються з труднощами. За даними компанії Baker Hughes, кількість бурових установок у США впала до найнижчого рівня майже за чотири роки. А звіт Bloomberg з посиланням на Управління енергетичної інформації США (EIA) прогнозує, що у 2026 році внутрішнє виробництво сирої нафти знизиться вперше з 2021 року. Попри це, Сполучені Штати залишаються найбільшим виробником сирої нафти у світі.

Ще раніше Трамп закликав Європейський Союз повністю відмовитися від купівлі російської нафти, наголошуючи, що лише комплексні санкції з боку США та ЄС можуть ефективно вплинути на Путіна та його бажання продовжувати війну в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пояснив свій остаточний план закінчення війни в Україні, якщо Зеленський та Путін не будуть готові домовлятися.

Також "Коментарі" писали, що на Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні.