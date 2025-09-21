logo

Трамп рассказал, как остановит войну в Украине: какой план предложил
Трамп рассказал, как остановит войну в Украине: какой план предложил

Дональд Трамп связал завершение войны в Украине с давлением на Путина из-за снижения цен на нефть.

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что одним из ключевых инструментов для окончания войны России против Украины является снижение мировых цен на нефть. По его словам, именно такой фактор заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на завершение войны.

Трамп рассказал, как остановит войну в Украине: какой план предложил

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на ужине основателей Американского института Cornerstone в Маунт-Верноне, где рассказал о плане, который закончит войну в Украине. Трамп подчеркнул, что США уже увеличили добычу нефти до рекордных уровней и теперь призвал другие страны поддержать тенденцию. По его мнению, именно это может стать рычагом давления на Путина.

"Мы производим сейчас больше, чем почти кто-либо другой, и продолжаем наращивать объемы. Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и война закончится", — сказал Трамп.

Трамп связал энергетическую политику с боевыми действиями, заявив, что высокие доходы от экспорта нефти позволяют России финансировать войну. По его словам, уменьшение цен существенно ограничит возможности Кремля.

Вместе с тем статистика свидетельствует, что планы Трампа сталкиваются с трудностями. По данным компании Baker Hughes, количество буровых установок в США упало до самого низкого уровня почти за четыре года. А отчет Bloomberg со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что в 2026 году внутреннее производство сырой нефти снизится впервые с 2021 года. Тем не менее, Соединенные Штаты остаются крупнейшим производителем сырой нефти в мире.

Еще раньше Трамп призвал Европейский Союз полностью отказаться от покупки российской нефти, отмечая, что только комплексные санкции со стороны США и ЕС могут эффективно повлиять на Путина и его желание продолжать войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил свой окончательный план окончания войны в Украине, если Зеленский и Путин не будут готовы договариваться.

Также "Комментарии" писали, что на Западе раскрыли стратегию Путина по поводу войны в Украине.



