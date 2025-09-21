logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні

ISW повідомив, що Путін не відмовився від планів перемоги у війні на виснаження, робить ставку на ескалацію та удари по інфраструктурі України.

21 вересня 2025, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив новий аналіз, у якому зазначається, що Володимир Путін не відмовився від своїх планів і продовжує вважати, що Росія може перемогти Україну у війні на виснаження. Попри дипломатичні зусилля Заходу, Кремль і надалі робить ставку на ескалацію бойових дій та тиск на критичну інфраструктуру України.

На Заході розкрили стратегію Путіна щодо війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

За даними ISW, заяви інсайдерів із Кремля свідчать, що Путін переконаний у можливості нав’язати Україні мирні переговори лише шляхом військової ескалації. На його думку, збереження переваги на полі бою та паралельний тиск на Захід можуть дати Росії бажаний результат.

Bloomberg повідомляє, що близькі до Кремля джерела розповіли, що Путін дійшов висновку, що подальше нарощування військових дій, на його думку, найефективніший спосіб змусити Київ сісти за стіл переговорів на умовах Москви.

ISW також зазначає, що Путін уважно оцінює політику Вашингтона. Кремлівські джерела вважають, що президент США Дональд Трамп "навряд чи багато зробить" для посилення оборонних можливостей України. На думку Кремля, зустріч на Алясці 15 серпня 2025 року засвідчила, що Білий дім не готовий активно втручатися у війну. За оцінкою ISW, це лише зміцнило переконання Путіна, що стратегія тривалого виснаження України та очікування втоми Заходу є дієвою.

За даними аналітиків, Путін планує й надалі завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та інших критично важливих об’єктах України, а також продовжувати демонструвати агресію і щодо країн НАТО.

"Нещодавні дії Путіна, включаючи рішення про передислокацію більшої кількості сил до Донецької області та нещодавнє вторгнення Росії в повітряний простір держав-членів НАТО, ще раз підкреслюють його відданість як продовженню військової агресії проти України, так і майбутній військовій агресії проти держав-членів НАТО", — підсумовує ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Келлог розповів, що насправді Трамп говорить про Путіна за зачиненими дверима.

Також "Коментарі" писали, що Путін вирішив посилити удари по Україні.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-20-2025/
