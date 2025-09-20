logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін вирішив посилити удари по Україні: до чого тут Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін вирішив посилити удари по Україні: до чого тут Трамп

Після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці та відмови президента Володимира Зеленського від здачі територій на сході Кремль вирішив піти на посилення ескалації

20 вересня 2025, 17:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін вирішив продовжувати атакувати енергетику та іншу інфраструктуру України, оскільки президент США Дональд Трамп навряд чи суттєво виявить себе. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Путін вирішив посилити удари по Україні: до чого тут Трамп

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на близькі до Кремля джерела ЗМІ зазначає, Путін дійшов висновку, що військова ескалація – це найкращий спосіб змусити Україну розпочати переговори на його умовах, а Трамп у свою чергу навряд чи зробить щось істотне для зміцнення оборони Києва.

Після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці та відмови президента Володимира Зеленського від здачі територій на сході – російські війська вже активізували атаки на військові та цивільні об'єкти в Україні.

Джерела кажуть, що Путін має намір і надалі атакувати українські енергетичні мережі та іншу інфраструктуру. Вони додали, що переговори на Алясці дали головний сигнал Путіну — він може безкарно не лише продовжувати війну, а й йти на ескалацію, Трамп все одно залишиться пасивним спостерігачем.

У відповідь на посилення агресії РФ проти України Трамп висловив цього тижня невдоволення підходом Путіна і висунув ідею посилення санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію нафтових доходів. Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів до того, як США вживуть будь-яких кроків. Чиновники РФ вважають, що така стратегія може підірвати оборону Києва, а також підготувати ґрунт для майбутніх переговорів.

Bloomberg знову нагадує, що в Анкориджі Путін запропонував зупинити вогонь та заморозити лінію фронту на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися частиною території у двох областях на сході. Крім того, раніше він вимагав від України обмежити чисельність ЗСУ та відмовитися від прагнення вступу до НАТО. Але оскільки Україна відкинула ці умови, Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію. Про це заявили джерела, близькі до Кремля.

Також два джерела розповіли, що Путін спостерігає за війною прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Газі. Він вважає кампанію Нетаньяху в Газі жорсткішою, ніж війна РФ проти України, і зазначає, що уряди США та Європи загалом прийняли її, що підриває їхню критику Москви.

Водночас, за словами джерел, Путін продовжить брати участь у будь-якому діалозі зі США, але робитиме те, що вважає відповідним своїм інтересам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — договору про закінчення війни може не бути: Зеленський насторожив заявою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-20/putin-decides-russia-can-step-up-ukraine-attacks-and-trump-won-t-act
Теги:

Новини

Всі новини