Путін вирішив посилити удари по Україні: до чого тут Трамп

Російський диктатор Володимир Путін вирішив продовжувати атакувати енергетику та іншу інфраструктуру України, оскільки президент США Дональд Трамп навряд чи суттєво виявить себе. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на близькі до Кремля джерела ЗМІ зазначає, Путін дійшов висновку, що військова ескалація – це найкращий спосіб змусити Україну розпочати переговори на його умовах, а Трамп у свою чергу навряд чи зробить щось істотне для зміцнення оборони Києва.

Після зустрічі лідерів США та РФ на Алясці та відмови президента Володимира Зеленського від здачі територій на сході – російські війська вже активізували атаки на військові та цивільні об'єкти в Україні.

Джерела кажуть, що Путін має намір і надалі атакувати українські енергетичні мережі та іншу інфраструктуру. Вони додали, що переговори на Алясці дали головний сигнал Путіну — він може безкарно не лише продовжувати війну, а й йти на ескалацію, Трамп все одно залишиться пасивним спостерігачем.

У відповідь на посилення агресії РФ проти України Трамп висловив цього тижня невдоволення підходом Путіна і висунув ідею посилення санкцій проти Москви та її союзників, щоб позбавити Росію нафтових доходів. Але водночас він наполягає на тому, щоб європейські союзники Києва вжили жорстких заходів до того, як США вживуть будь-яких кроків. Чиновники РФ вважають, що така стратегія може підірвати оборону Києва, а також підготувати ґрунт для майбутніх переговорів.

Bloomberg знову нагадує, що в Анкориджі Путін запропонував зупинити вогонь та заморозити лінію фронту на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися частиною території у двох областях на сході. Крім того, раніше він вимагав від України обмежити чисельність ЗСУ та відмовитися від прагнення вступу до НАТО. Але оскільки Україна відкинула ці умови, Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію. Про це заявили джерела, близькі до Кремля.

Також два джерела розповіли, що Путін спостерігає за війною прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у Газі. Він вважає кампанію Нетаньяху в Газі жорсткішою, ніж війна РФ проти України, і зазначає, що уряди США та Європи загалом прийняли її, що підриває їхню критику Москви.

Водночас, за словами джерел, Путін продовжить брати участь у будь-якому діалозі зі США, але робитиме те, що вважає відповідним своїм інтересам.

