На Западе раскрыли стратегию Путина по войне в Украине

Американский институт изучения войны (ISW) обнародовал новый анализ, в котором говорится, что Владимир Путин не отказался от своих планов и продолжает считать, что Россия может победить Украину в войне на истощение. Несмотря на дипломатические усилия Запада, Кремль продолжает делать ставку на эскалацию боевых действий и давление на критическую инфраструктуру Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным ISW, заявления инсайдеров из Кремля свидетельствуют, что Путин убежден в возможности навязать Украине мирные переговоры путем военной эскалации. По его мнению, сохранение преимущества на поле боя и параллельное давление на Запад могут дать России желаемый результат.

Bloomberg сообщает, что близкие к Кремлю источники рассказали, что Путин пришел к выводу, что дальнейшее наращивание военных действий, по его мнению, является самым эффективным способом заставить Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы.

ISW также отмечает, что Путин пристально оценивает политику Вашингтона. Кремлевские источники считают, что президент США Дональд Трамп "вряд ли многое сделает" для усиления оборонных возможностей Украины. По мнению Кремля, встреча на Аляске 15 августа 2025 года показала, что Белый дом не готов активно вмешиваться в войну. По оценке ISW, это лишь укрепило убеждение Путина, что стратегия длительного истощения Украины и ожидания усталости Запада действенна.

По данным аналитиков, Путин планирует и дальше наносить удары по энергетической инфраструктуре и другим критически важным объектам Украины, а также продолжать демонстрировать агрессию и в отношении стран НАТО.

"Недавние действия Путина, включая решение о передислокации большего количества сил в Донецкую область и недавнее вторжение России в воздушное пространство государств-членов НАТО, еще раз подчеркивают его преданность как продолжению военной агрессии против Украины, так и предстоящей военной агрессии против государств-членов НАТО", — заключает ISW.

